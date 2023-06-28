بعد صلاة العيد.. "الأورمان" تبدأ في ذبح أضاحيها بمحافظة الفيوم

تبدأ غدًا جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يوم الأربعاء الموافق 28يونيو صباحًا أول أيام عيد الأضحى المبارك الى عصر آخر أيام التشريق في الانطلاق لذبح أضاحيها داخل مجزر ابشواى الالى بمركز ابشواى المعتمد من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطرى .



وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان خصصت كمية 57 ألف كيلو لحوم بلدى ومستوردة توزعها على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة الفيوم.



من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن لحوم الاضاحى البلدية التى يتم توزيعها في محافظة الفيوم تتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية و سوف يتم الذبح والتشفيه والتعبئة تحت إشراف الأطباء البيطريين .



وأشار شعبان إلى أن الجمعية تقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رؤوس المواشي المستوردة ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت إشراف المراكز الإسلامية فى البلاد المستورد منها اللحوم، يأتى ذلك ضمن مشروع "صك الاضحية" الذى تطلقه الجمعية .



وأوضح شعبان أن ما يتم ذبحه من اللحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون و350ألف كيلو لحوم تقريباً وان حصة محافظة الفيوم 57 ألف كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بجميع مراكز المحافظة .



يذكر أن جمعية الأورمان قد استفدت دار الافتاء المصرية فى مشروع صك الأضحية وجميع خطواته وشرعية ذبح الأضاحي خلال أيام التشريق خارج بلد المضحي وتوزيعها بعد انتهاء أيام عيد الأضحى وإجازة دار الإفتاء مشروع صك الأضحية واعتبرته من السنة الحسنة واجازات جميع ما استفدت عليه الأورمان حول هذا الموضوع .

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