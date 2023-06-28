عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد صلاة العيد.. "الأورمان" تبدأ في ذبح أضاحيها بمحافظة الفيوم

جمعية الأورمان تستعد
جمعية الأورمان تستعد لعيد الاضحى المبارك

تبدأ غدًا جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يوم الأربعاء الموافق 28يونيو صباحًا أول أيام عيد الأضحى المبارك الى عصر آخر أيام التشريق في الانطلاق لذبح أضاحيها داخل مجزر ابشواى الالى بمركز ابشواى المعتمد من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطرى .


وأكدت حمدية محمد شعبان، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان خصصت كمية 57 ألف كيلو لحوم بلدى ومستوردة توزعها على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة الفيوم. 


من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن لحوم الاضاحى البلدية التى يتم توزيعها في محافظة الفيوم تتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية و سوف يتم الذبح والتشفيه والتعبئة تحت إشراف الأطباء البيطريين . 


وأشار شعبان إلى أن الجمعية تقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رؤوس المواشي المستوردة  ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت إشراف المراكز الإسلامية فى البلاد المستورد منها اللحوم، يأتى ذلك ضمن مشروع "صك الاضحية" الذى تطلقه الجمعية  .


وأوضح شعبان أن ما يتم ذبحه من اللحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون و350ألف كيلو لحوم تقريباً وان حصة محافظة الفيوم 57 ألف كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بجميع مراكز المحافظة .


يذكر أن جمعية الأورمان قد استفدت دار الافتاء المصرية فى مشروع صك الأضحية وجميع خطواته وشرعية ذبح الأضاحي خلال أيام التشريق خارج بلد المضحي وتوزيعها بعد انتهاء أيام عيد الأضحى وإجازة دار الإفتاء مشروع صك الأضحية واعتبرته من السنة الحسنة واجازات جميع ما استفدت عليه الأورمان حول هذا الموضوع .

 

 

محافظ الفيوم يوجه بإيجاد الحلول الجذرية لعدد من الشكاوى بمختلف القطاعات

 

 

 

الأورمان تنتهي من إعادة إعمار 25 منزلا بالفيوم

 

ee47f849-aa77-4698-ba77-8ca0bb676937
ee47f849-aa77-4698-ba77-8ca0bb676937
4bf2e1b5-c5ee-4532-9740-528910d3cd64
4bf2e1b5-c5ee-4532-9740-528910d3cd64
51319f8c-21b1-4a8c-93e7-dea037309f36
51319f8c-21b1-4a8c-93e7-dea037309f36
34104690-8b12-4eb8-819d-41b1a6885d01
34104690-8b12-4eb8-819d-41b1a6885d01
d6613e37-7273-4ce7-a910-fb5b54ef4386
d6613e37-7273-4ce7-a910-fb5b54ef4386
الفيوم اخبار الفيوم أحمد الانصاري - يوم عيد الأضحى جمعية الاورمان الثانوية العامة ٢٠٢٣

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

وفاة حاج مصري على جبل عرفات خلال أداء المناسك

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارة مصر| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وغزل المحلة

بطولة بيومي فؤاد ومي كساب| القصة الكاملة لتجاوزات فيلم “سنة أولى خطف”.. وإحالة العاملين للتحقيق

بعد فوز الزمالك.. ترتيب الدوري المصري

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر .. مواقيت كل محافظة

ترشيحاتنا

في حال حدوث هجوم.. الرئيس البيلاروسي يكشف جديد استخدام الأسلحة النووية

استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية خلال عيد الأضحى المبارك 2023| تعرف على المواعيد

لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. فضلها وهل تكفي لدخول الجنة؟

نص خطبة عيد الأضحى المبارك .. الابن البار سيدنا إسماعيل

للحفاظ على الأطفال والمراهقين.. ميتا تطلق عددًا من الميزات الأبوية لـ ماسنجر

مشجع برازيلي يتبرع بثروته لـ نيمار.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤية تكبيرات العيد في المنام .. فرحة وهنا وسرور

لمدة 15 عاما.. مقطع فيديو لقسيس يروي قصة حلم قاده إلى الإسلام

النادي الأهلي كلمة السر.. قصة أغنية العيد لكوكب الشرق وعلاقتها بالملك فاروق

توقفوا عنها.. عادة نفعلها صباح أول أيام عيد الأضحى تسبب أضرارا صحية

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ