بكلمات مؤثرة.. كوليبالي يكشف سبب تعاقده مع الهلال السعودي

كشف الإعلامي أحمد شوبير كلمات المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي بعد تعاقده بشكل رسمي مع نادي الهلال السعودي .

كوليبالي : هل لعب المال دورا في انتقالي إلي الهلال ؟، لا يمكنني إنكار ذلك، سأكون قادرا على مساعدة عائلتي بأكملها على العيش بشكل جيد، من والدي إلى أبناء عمومتي، كذلك سيمكنني دعم أنشطة جمعيتي الخيرية في السنغال، بدأنا في بناء عيادة في قرية والديّ، ولدي الكثير من الخطط لمساعدة الشباب.

أعلن نادي الهلال السعودي، تعاقده بشكل رسمي، مع المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، قادما من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي عبر تويتر قائلاً: “قادماً من الدوري الأقوى في العالم، كوليبالي الدولي السنغالي هلالي”.

وأنهى نادي الهلال السعودي إجراءات التعاقد مع كوليبالي لمدة ثلاثة مواسم حتى موسم ٢٥-٢٦.

ولم يكشف نادي الهلال السعودي عن القيمة المالية للصفقة.

وسيحصل كوليبالي على القميص رقم ٣ مع فريق الهلال السعودي.

يذكر أن الهلال السعودي قد أعلن مؤخراً ضم البرتغالي روبين نيفيز، قادماً من صفوف فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.