أخبار السيارات| سعر أغلى عربية من سكودا موديل 2023 في مصر.. وشرح أهم أسباب ثقل المقود

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
سعر سكودا موديل 2023 في مصر
تقدم العلامة التجارية سكودا باقة من السيارات الجديدة بالسوق المصري، تأتي في مقدمتها سكودا كودياك بإصدارها الجديدة لعام 2023.
بقوة 1900 حصان.. تعرف على أقوى سيارة خارقة في 2023
سجلت السيارة الخارقة بينينفارينا باتيستا وقتًا بلغ ربع ميل قدره 8.55 ثانية، وبذلك تغلبت على سيارة ريماك نيفيرا الكهربائية، والتي حققت زمن بلغ 8.58 في أبريل 2021، كما قطعت باتيستا الكهربائية بالكامل مسافة نصف ميل في 13.38 ثانية في منشأة Indore's Natrax في الهند.
شرح أهم أسباب ثقل مقود السيارة
يعتبر مقود السيارة "الدركسون" أحد أهم عناصر التحكم الرئيسية في السيارة، حيث يتم من خلالها توجيه السيارة من خلال التحكم في اتجاه الإطارات، وتختلف أسباب ثقل مقود السيارة باختلاف نوعه، إذ يتوفر في السيارات إما نظام توجيه عادي أو كهربائي أو هيدروليكي، وتختلف أسباب ثقل مقود السيارة.
موديل 2023.. 5 سيارات رياضية جديدة بالسوق المصري
تضم السوق المصرية باقة من السيارات الرياضية الجديدة التي تتمتع بالعديد من المواصفات الفاخرة، بالإضافة لتصميمها المحدث كلياً.
بقوة 1900 حصان.. تعرف على أقوى سيارة خارقة في 2023
سجلت السيارة الخارقة بينينفارينا باتيستا وقتًا بلغ ربع ميل قدره 8.55 ثانية، وبذلك تغلبت على سيارة ريماك نيفيرا الكهربائية، والتي حققت زمن بلغ 8.58 في أبريل 2021، كما قطعت باتيستا الكهربائية بالكامل مسافة نصف ميل في 13.38 ثانية في منشأة Indore's Natrax في الهند.
سعر سوزوكي جيمني الجديدة في السوق المصري
تعتبر السيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 أحد أشهر سيارات الدفع الرباعي الاقتصادية في السوق المصري، وتتوفر بفئتين ONE TONE و TWO TONE.