أخبار السيارات| سعر أغلى عربية من سكودا موديل 2023 في مصر.. وشرح أهم أسباب ثقل المقود

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم العلامة التجارية سكودا باقة من السيارات الجديدة بالسوق المصري، تأتي في مقدمتها سكودا كودياك بإصدارها الجديدة لعام 2023.

سجلت السيارة الخارقة بينينفارينا باتيستا وقتًا بلغ ربع ميل قدره 8.55 ثانية، وبذلك تغلبت على سيارة ريماك نيفيرا الكهربائية، والتي حققت زمن بلغ 8.58 في أبريل 2021، كما قطعت باتيستا الكهربائية بالكامل مسافة نصف ميل في 13.38 ثانية في منشأة Indore's Natrax في الهند.

يعتبر مقود السيارة "الدركسون" أحد أهم عناصر التحكم الرئيسية في السيارة، حيث يتم من خلالها توجيه السيارة من خلال التحكم في اتجاه الإطارات، وتختلف أسباب ثقل مقود السيارة باختلاف نوعه، إذ يتوفر في السيارات إما نظام توجيه عادي أو كهربائي أو هيدروليكي، وتختلف أسباب ثقل مقود السيارة.

تضم السوق المصرية باقة من السيارات الرياضية الجديدة التي تتمتع بالعديد من المواصفات الفاخرة، بالإضافة لتصميمها المحدث كلياً.

سجلت السيارة الخارقة بينينفارينا باتيستا وقتًا بلغ ربع ميل قدره 8.55 ثانية، وبذلك تغلبت على سيارة ريماك نيفيرا الكهربائية، والتي حققت زمن بلغ 8.58 في أبريل 2021، كما قطعت باتيستا الكهربائية بالكامل مسافة نصف ميل في 13.38 ثانية في منشأة Indore's Natrax في الهند.

تعتبر السيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 أحد أشهر سيارات الدفع الرباعي الاقتصادية في السوق المصري، وتتوفر بفئتين ONE TONE و TWO TONE.