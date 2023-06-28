السعودية.. بدء المرحلة الثالثة لنقل الحجاج من مشعر مزدلفة إلى منى

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن بدء المرحلة الثالثة من خطة نقل الحجاج الأمنية من مشعر مزدلفة إلى منى.

ووفقًا لقناة "الإخبارية" السعودية، ذكر الأمن العام السعودي أن القوات الأمنية في المنطقة المركزية تتأهب لاستقبال الحجاج لأداء طواف الإفاضة، مشيرًا إلى تهيئة كل الطرق لإدارة وتنظيم الحشود من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات.

ووصل الحجاج منذ قليل، إلى جسر الجمرات في مشعر منى، لرمي جمرة العقبة.

واستعدت منشآت الجمرات في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لرمي الجمار بتفويج منظم أعدت له خططًا ومشروعات مرافق وتهوية وتكييف وصيانة وخدمات مرافق لمزيد من الراحة والتيسير على الحجيج في أداء المناسك.

وخصَّصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج بفضل الله تعالى ثم بجاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، الذي شُيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى.