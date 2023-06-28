بسبب الهلال السوداني.. حسام البدري يُهدّد بالرحيل عن الصفاقسي التونسي

كشفت تقارير صحفية، عن تهديد حسام البدري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر والأهلي، بالرحيل عن الإدارة الفنية لنادي الصفاقسي التونسي خلال الفترة المقبلة.

وكان حسام البدري قد تولى تدريب الصفاقسي التونسي في مارس الماضي، خلفًا لأنيس بوجلبان.

ووفقًا لموقع “فوت 24” التونسي فإن حسام البدري هدد بالرحيل عن تدريب الصفاقسي التونسي بعد مباراة الاتحاد المنستيري في الجولة الأخيرة بالدوري.

حسام البدري يُهدد بالرحيل عن الصفاقسي التونسي

وأشارت أن حسام البدري قال الوضع في نادي عاصمة الجنوب صعب جدا مستغربا قبول الهيئة التسييرية مواجهة الهلال السوداني لحساب الجولة الأخيرة من المرحلة التمهيدية لكأس العرب رغم نهاية المهلة التي منحها الاتحاد العربي للفريق السوداني.

وأتم أن البدري سيجلس مع الهيئة التسييرية بعد نهاية مواجهة الاتحاد المنستيري معربا عن رغبته في الرحيل في ظل الوضع الراهن.