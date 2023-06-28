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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

امي هي حياتي ومش بعرف أمشي خطوة إلا معها

بار بأهلي.. رضا البحراوي: براعي ربنا في كل شيء وأمي هي حياتي|فيديو

رضا البحراوي
رضا البحراوي

حل المطرب الشعبي رضا البحراوي، ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة "دي إم سي"، ليتحدث عن علاقته بوالده ووالدته وأشقائه.

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قال المطرب الشعبي رضا البحراوي، خلال لقائه ببرنامج “صاحبة السعادة” إن علاقته بأهله جيدة جدا، ويعتبر أنهم كل شئ في حياته، وان كل ما وصل إليه الآن بسبب رضاء والده ووالدته عليه.

وتابع "رضا البحراوي"، والدي أثناء مرضه قال لي : "روح ربنا يرزقك علشان انت حنين عليا وعلى أخواتك وأهلك"، متابعا : "انا براعي ربنا في كل حاجة وانا ربنا بيكرمني علشان بار بأهلي أنا الترتيب عندي أمي، أبويا، أخواتي، زوجتي ، أولادي".

امي هي حياتي ومش بعرف أمشي خطوة إلا معها

وأكمل رضا البحراوي : “امي هي حياتي ومش بعرف أمشي خطوة إلا معها وعلشان أمي أعمل أي شئ، معقبا : “براعي ربنا في كل شئ وبر أمي وأبويا اهم شئ لانهم حياتي وامي قبل عيالي، وكل يوم قبل ما أروح الشغل بعدي عليها وأقول لها إدعيلي”.

رضا البحراوي اسعاد يونس صاحبة السعادة السوشيال ميديا اخبار التوك شو

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