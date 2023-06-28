روسيا تصد هجومًا أوكرانيًا على محور زابورويجيا

صدت القوات المسلحة الروسية هجومًا للقوات الأوكرانية على محور زابورويجيا، الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير مدرعة قتال للمشاة، ومركبة قتالية مصفحة وقوى بشرية لأوكرانيا.

وقال رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات "فوستوك" (الشرق)، أوليج تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك" "على محور زابورويجيا، صدت الوحدات المتقدمة من تجمع قوات "فوستوك"، بدعم من المدفعية، هجوما لأوكرانيا في منطقة مالايا توكماتشكا".

وأضاف، "تم تدمير مدرعة قتال مشاة، وعربة قتال مصفحة، وقوى بشرية. ودمرت نيران مدفعية هاوتزر القوة البشرية والعربات الخاصة بالقوميين الذين حاولوا الهجوم بقوات تصل إلى فصيلة في اتجاه نوفودانيلوفكا ولوغوفوي".