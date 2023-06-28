«الونش» يستعد للسفر إلى قطر لاستكمال برنامجه التأهيلي

تقرر أن يسافر محمود حمدي " الونش" مدافع فريق الزمالك، إلى قطر، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، للخضوع للتأهيل بأحد المراكز العلاجية المتخصصة؛ عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

وقال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، إن الونش سيسافر عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى؛ لبدء برنامجه التأهيلي، على أن ينهي النادي كل الإجراءات الخاصة بسفر المدافع الدولي لخوض مرحلة التأهيل.

ومنح الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين عقب الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم 4 يوليو المقبل.

وفاز الزمالك على غزل المحلة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 56 نقطة يحتل بها المركز الرابع، في حين توقف رصيد المحلة عند 32 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر.