عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«الونش» يستعد للسفر إلى قطر لاستكمال برنامجه التأهيلي

الونش
الونش

تقرر أن يسافر محمود حمدي " الونش" مدافع فريق الزمالك، إلى قطر، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، للخضوع للتأهيل بأحد المراكز العلاجية المتخصصة؛ عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

وقال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، إن الونش سيسافر عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى؛ لبدء برنامجه التأهيلي، على أن ينهي النادي كل الإجراءات الخاصة بسفر المدافع الدولي لخوض مرحلة التأهيل.

ومنح الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين عقب الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم 4 يوليو المقبل.

وفاز الزمالك على غزل المحلة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 56 نقطة يحتل بها المركز الرابع، في حين توقف رصيد المحلة عند 32 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر.

محمود حمدي الونش الونش الزمالك عبد الواحد السيد نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

سيناريوهان.. حظوظ المنتخب الأولمبي للبعد عن شبح الخروج من كأس أمم إفريقيا

مشكلة في عصب القدم.. تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

وقع من على السطح ومات.. مقطع مروع لهروب عجل في عيد الأضحى| شاهد

مفاجأة.. فرج عامر يكشف صفقة تبادلية وشيكة بين الأهلي وبيراميدز

كواليس جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد إلى الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

صفاء أبو السعود: أشكر السيدة انتصار السيسي على تكريمي في احتفالية يوم المرأة

القومية للأنفاق: انتظام حركة التشغيل في خطوط المترو الثلاثة وبـ قطارات LRT

مانشستر سيتي ينسحب من صفقة رايس

الصحة السعودية تحذر الحجاج من هذا الفعل

انكسر قدم الخروف قبل النحر بدقائق فهل يبطل ثواب الأضحية.. الإفتاء توضح

بسبب رفع الفائدة.. رئيسة وزراء إيطاليا تفتح النار على البنك المركزي الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تنظيف الكرشة بملح الليمون؟.. لن تتوقع النتائج

كيف يأكل مريض النقرس اللحوم في العيد بأمان؟

تحذير للمواطنين| مرض خطير ينتشر بأيام العيد.. وهذه طرق الوقاية منه (إيه الحكاية؟)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع ؟.. لن تتوقع

فيديو

تصوير لحظة الانهيار.. الدقائق الأخيرة لعقار الإسكندرية المنهار قبل السقوط

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ