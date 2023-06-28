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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 26 تعديا على الأراضي الزراعية في بني سويف

صدى البلد

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على ضرورة مواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراض الزراعية أو الشروع في أعمال بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، مع تفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع جميع المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

وتبين من التقرير، الذي أعده المهندس أشرف كمال، رئيس وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، أنه تم إيقاف وإزالة في المهد لـ 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة ومتابعة وإشراف من وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام ولجانها الفرعية بالمراكز.

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وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

جدير بالذكر أن مديرية الزراعة أتمت استعداداتها ضمن خطة المحافظة الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، والتي تضمنت تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة متصلة بغرفة عمليات فرعية بإدارات الزراعة لمتابعة سير العمل ومواجهة أية تعديات على الأراضي الزراعية قد تحدث استغلالاً لإجازة العيد.

 

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