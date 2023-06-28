هل يجوز نية الجمع بين الأضحية والعقيقة؟.. أمين الفتوى يجيب|فيديو

تحدث الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء عن النية بالجمع بين الأضحية والعقيقة ، قائلاً:" يجوز، وشرعاً لا يوجد مانع للذبح بالنيتين الأضحية و العقيقة، ولكن إذا كان هناك مقدرة مادية ، نعدد الذبائح لنفع الناس والفقراء"

خالد عمران : لابد أن تكون الأضحية خالية من أي عيوب مضرة باللحم



وأضاف عمران خلال مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن شروط الأضحية السليمة هي التأكد من الناحية الطبية، و جودة اللحم للتناول، مؤكداً أنه لابد أن تكون الأضحية خالية من أي عيوب مضرة باللحم.

عمران: هناك بعض الأضاحي يشترط أن يكون عمرها عامين أو أكثر



وتابعأمين الفتوى :"هناك بعض الأضاحي يشترط أن يكون عمرها عامين أو أكثر، و ذلك بالنسبة للعجول و الأبقار، و يجب التركيز على ما وصل إليه حجم اللحم في الاضحية".