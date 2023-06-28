تقارير تونسية: حسام البدري يهدد بالرحيل عن الصفاقسي لهذا السبب

يرغب حسام البدري، المدير الفني السابق لفريق الأهلي ومنتخب مصر، والصفاقسي الحالي، في إنهاء مهمته التدريبية مع الفريق التونسي.

وقال موقع "فووت 24" التونسي، وفقا لتصريحات حسام البدري، إن المدرب المصري هدد بالرحيل عن النادي الصفاقسي بعد مواجهة الاتحاد المنستيري لحساب الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ضمن منافسات الدوري؛ بسبب الأوضاع الصعبة.

وقال البدري، في تصريحات للموقع التونسي، إن الوضع في نادي الصفاقسي صعب جدا، مستغربا قبول الإدارة لمواجهة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من المرحلة التمهيدية لكأس العرب (البطولة العربية)، رغم نهاية المهلة التي منحها الاتحاد العربي للفريق السوداني.

وأكد البدري أنه سيجلس مع إدارة النادي، بعد نهاية مواجهة الاتحاد المنستيري؛ ليبلغهم برغبته في الرحيل، في ظل الوضع الراهن.