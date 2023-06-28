مجازر الجيزة تستقبل 1437 رأس ماشية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك

فتحت مجازر محافظة الجيزة، أبوابها بكامل طاقتها، والتي تم تخصيصها لذبح الأضاحى مجانا، منذ الساعات الأولى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال، وكيل وزارة الطب البيطري بالجيزة، أنه تم ذبح اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، ١٤٣٧ رأس ماشية بكافة مجازر محافظة الجيزة.

وذلك بناءا على تعليمات معالي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بفتح جميع المجازر لذبح الأضاحي للأهالي والجمعيات الخيرية، خلال أيام العيد بالمجان.

كان قد أعلن الدكتور علاء عبدالعال مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، إلغاء أجازات الأطباء والعاملين بالمجازر والانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة لها وتوفير الكميات الكافية من الأختام والمادة السرية الملونة لختم المذبوحات إلى جانب أدوات النظافة والمطهرات.

وأشار إلى أنه من المقرر الدفع بورديات لمتابعة سير العمل بالمجازر ورصد المخالفات بالشوارع بالتنسيق مع الأحياء والمراكز والمدن وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

كما أكد مدير المديرية انتهاء إدارة التفتيش على اللحوم من خطط الانتشار خلال العيد وتوفير نوبتجيات العمل للمتابعة الدورية وشن الحملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ممثلة فى مديرية الأمن ومباحث التموين وشرطة المسطحات على محلات الجزارة والأسواق ومنافذ البيع والشوادر وأماكن التخزين وثلاجات حفظ اللحوم والمنتجات الغذائية لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب الأنشطة المخالفة، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية للمتابعة والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة.

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