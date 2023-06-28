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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الثالثة خلال شهر.. الجيش الأردني يسقط «مسيرة» قادمة من سوريا| تفاصيل

طائرة مسيرة - ارشيفي
طائرة مسيرة - ارشيفي

أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، طائرة مسيرة ثالثة خلال الشهر الحالي، قادمة من الأراضي السورية.

وبحسب صحيفة “هلا أخبار” الأردنية؛ فقد أشار مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي،  الي ان قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

واكد المصدر أنه جرى التعامل مع الطائرة المسيرة واسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. 

كما شدد على أن القوات المسلحة وفي مختلف الظروف والمناسبات في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية العملياتية.

وتعهد المصدر باستمرار القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

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