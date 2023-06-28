متكتّرش منها .. قطعة في اللحمة تصيبك بـ سرطان القولون

تناول اللحوم الدهنية ، وخاصة لحم البقر الذي يحتوي علي قطع سمين ودهون، طريق سريع لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسمنة، خاصة اذا كان الاستهلاك على أساس منتظم وفقا لـ indiaexpres

وتعدى استهلاك دهون اللحوم الي خطر الإصابة بفقدان الحديد الناتج عن نقص الحديد، والتهاب المعدة والاثني عشر ، وأمراض المرارة ، والسكري وخطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

وأيضا وصلت مخاطر تناول اللحوم الدهنية الى خطر ارتفاع الكوليسترول والتي لها دور في انسداد الشرايين وأمراض القلب، كما أنها تؤثر علي الصحة العامة والتهاب المعدة والتي بدورها قد تؤذي القولون.