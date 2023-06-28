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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عيدالأضحى 2023|بدء تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف .. صور

أضاحي الأوقاف
أضاحي الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف في إطار مشروع صكوك أضاحي الأوقاف الشرعي الوطني الإنساني، ووفاء بحق المتبرعين في نحر الأضاحي في وقتها الشرعي بدء عملية نحر وتجهيز لحوم أضاحي الأوقاف. 

وذلك تمهيدًا للمرحلة الثانية وهي مرحلة التشفية والتعبئة والتجميد والنقل، وصولًا بلحوم الأضاحي إلى مستحقيها الحقيقيين والأسر الأولى بالرعاية في أماكن وجودهم بعزة وكرامة.

افتتاح 11 مسجدًا الجمعة القادمة

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، سيتم افتتاح ( 11 ) مسجدًا يوم الجمعة  30 / 6 / 2023م، منها ( 7 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1228 ) مسجدًا، منها ( 986 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 242  ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

الأوقاف: 1.5 مليون جنيه قيمة جوائز ذوي الهمم بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

إمام وخطيب بوزارة الأوقاف يتحدث عن فضل يوم عرفة

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
1. غيات -  رزافة– مركز الدلنجات

مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
2. الدماطي – سجين - قطور

مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
3. الورشة – سنور شرق النيل – بني سويف
4. عمر بن عبد العزيز – باها – مركز بني سويف

مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
5. علي بن أبي طالب- بني جميل – مركز البلينا

مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
6. الرحمن بجوار المقابر - ترسا
7. المصطفى – عزبة زينا – إطسا

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف دمياط
م المسجد وعنوانه
1. الرحمة غرس الدين – قرية أم الرزق الوسطاني – كفر سعد

مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
2. محمد عبد المنعم – شارع ترعة الزمر- العمرانية

مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
3. المغازي – بندر فرشوط

مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
4. علي بك الكبير – بندر سوهاج

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