دعاء أول الأيام المعدودات لقضاء الحاجة .. أدركه بـ 15 كلمة

يغفل الكثيرون عن دعاء أول الأيام المعدودات لقضاء الحاجة، خاصة مع دخول أول الأيام المعدودات الثلاثة المذكورة في القرآن الكريم، يقول تغالى: "وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ".

ويعتبر يوم القر ثاني أعظم الأيام عند الله سبحانه منزلة وفضل لما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم ورواه عبد الله بن قرط أنه قال، «إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ»، ويوم النحر هو يوم عيد الأضحي ويوم القر هو ثاني أيام العيد، وهو أول الأيام المعدودات الثلاثة المعروفة بأيام التشريق.

وسمي ثاني أيام العيد بـ يوم القر، بفتح القاف مع تشديد الراء، لأن حجاج بيت الله الحرام يقرون أي يستقرون أو يقيمون فى مِني، بعد الفراغ من طواف الإفاضة والنحر، وهو يوافق يوم يوم الحادي عشر من ذي الحجة.

وفي صباح ثاني أيام العيد أول الأيام الثلاثة المذكورة فى القرآن بـ «أيام معدودات»، ردد دعاء أول الأيام المعدودات لقضاء الحاجة، حيث روى عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، والأيام المعلومات: أيام العشر، والأيام المعدودات هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر.

الدعاء

دعاء أول الأيام المعدودات لقضاء الحاجة

يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ.

اللهم لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

اللهم إنا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكّل عليك، ونثني عليك الخير كلّه. نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك.

اللهم إنّي أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

استغفر الله العظيم الذى لا اله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم يا جامع الشتات، ويا مخرج النبات، ويا محيي العظام الرفات، ويا مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا مفرج الكربات، ويا سامع الأصوات من فوق سبع سموات، ويا فاتح خزائن الكرامات، ويا مالك حوائج جميع المخلوقات، ويامن ملأ نوره السموات، ويامن أحاط بكل شيء علما.

يا عالم بما مضى وما هو آت اسألك اللهم بقدرتك على كل شيء واستغنائك عن جميع خلقك وبحمدك ومجدك يا إله كل شيء واسألك اللهم ان تجود علي بقضاء حاجتي انك قادر على كل شيء يارب العالمين يا عظيم يرجى لكل عظيم يا عليما انت بحالنا عليم اللهم اصلح لنا شأننا بما اصلحت به شأن عبادك الصالحين.

لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ “دعاء ذي النون.

اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ وحدَك لا شريكَ لك، المنّانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنة، وأعوذُ بك من النارِ.

اللهم ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

دعاء أول الأيام المعدودات مستجاب

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين.

أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم.

اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

اللهم أنى أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يارسول الله أنى أتوجه بك الى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتى.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين “دعاء ذي النون”.

اللهم إني أسالك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض.

يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسالك الجنة، وأعوذ بك من النار.

اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى.

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من الرجال أعفهم فرجا، وأحفظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقا، وأعظمهم بركة، وقدر لي ولدا طيبا، تجعل له خلقا صالحا في حياتي ومماتي.

صلاة العيد

دعاء أول الأيام المعدودات للرزق

اللهم يا مسخر القوي للضعيف، ومسخر الشياطين، والجن، والريح، لنبينا سليمان، ومسخر الطير والحديد لنبينا داود، ومسخر النار لنبينا إبراهيم

اللهم سخر لي زوجا يخافك يا رب العالمين بحولك، وقوتك، وعزتك، وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهم يا حنان، يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم.

اللهم إني أسألك بخوفي من أن أقع في الحرام، وبحفظي لجوارحي، وأسألك يا رب بصالح أعمالي، أن ترزقني زوجا صالحا يعينني في أمور ديني ودنياي، فإنك على كل شيء قدير.

اللهم ارزقني بالزوج الذي هو خير لي، وأنا خير له، في ديننا، ودنيانا، ومعاشنا، وعاقبة أمرنا، عاجله وآجله. اللهم زدني قربا إليك، اللهم اجعلني من الصابرين

اللهم اجعلني من الشاكرين.

اللهم اجعلني في عيني صغيرا، وفي أعين الناس كبيرا.

اللهم يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغم.

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، يا الله، يا كريم، يا رب العرش المجيد، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، الذي إذا سألك به أحد أجبته، وإذا استغاثك به أحد أغثته، وإذا استنصرك به أحد استنصرته.

اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك لربك فتقضى حاجتى، ثم اذكر حاجتك