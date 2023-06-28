مكين" يتفقد مستشفى صدر بهوت وعدد من الوحدات الصحية بالدقهلية

أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، اليوم "الأربعاء" اول ايام عيد الاضحى المبارك جولة في مستشفى صدر بهوت لمتابعة الاستعدادات لعيد الاضحى وسير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

جاء ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الجولات الميدانية خلال العطلات والاعياد.

وتفقد الدكتور شريف مكين اقسام الاستقبال والداخلي ، والصيدلية والمخزن، وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدي الاستعداد لمواجهة الطوارئ خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

واستمع مكين خلال الزيارة للمواطنين ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية متمنيا لهم الشفاء العاجل.

في سياق متصل قام الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة يرافقه الدكتور أحمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة الدقهلية والدكتور محمد سعد معاون وكيل الوزارة بتفقد عدد من الوحدات الصحية بوحدة طب أسرة بهوت بادارة نبروه ووحدة الفردوس بإدارة المنصورة ووحدة سرسق بإدارة طلخا وذلك للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة بها ومتابعة حملة 100يوم صحة .

وفى نهاية الزيارة أعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره لإدارة المستشفى وجميع العاملين بها لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة كما ثمن سيادته الجهود التي يبذلها العاملين بالإدارات والوحدات الصحية وقدم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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