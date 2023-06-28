الزراعة : نحر 9700 رأس ماشية في عيد الأضحى

تواصل غرفة العمليات المركزية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، والتنسيق مع الجهات الخدمية والانتاجية التابعة للوزارة، خلال ثاني ايام الاجازة في أول ايام عيد الأضحى المبارك، وذلك في اطار توجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات واعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع اي شكاوى او مشكلات طارئة خلال اجازة العيد.

وقال محمود الأعرج المنسق الاعلامي للوزارة، ان غرفة العمليات المركزية، استقبلت خلال اليوم الثاني للأجازة، في اول ايام عيد الاضحى المبارك، حوالي ٥٧ استفسار من المواطنين، فضلا عن ١٦ شكوى، ليبلغ اجمالي ما تم استقباله خلال اول يومين للاجازة حوالي ٣٣ شكوى، و١٠٠ استفسار، لافتا الى انه تم التجاوب مع كافة الاستفسارات والشكاوي بالتنسيق مع مسئولي القطاعات والادارات المعنية، والهيئات التابعة للوزارة، ومديريات الزراعة والطب البيطري، لاتخاذ اللازم حيال تلك الشكاوى والبلاغات الخاصة بالمواطنين، والتواصل السريع مع المواطنين أصحاب الشكاوى للعمل على حلها.

وفيما يتعلق بأعداد مذبوحات الاضاحي التي استقبلتها المجازر على مستوى كافة محافظات الجمهورية، أشار الى انها بلغت خلال اليوم الأول لعيد الاضحى، حوالي ٩٧٠٠ اضحية من الابقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال، تحت اشراف اطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتا الى ان كافة المجازر الحكومية قدمت خدمات النحر بالمجان للمواطنين.

واضاف المنسق الاعلامي للوزارة ان هناك توجيهات وتكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتجاوب السريع مع كل ما يرد من المواطنين والمزارعين والتواصل معهم، والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم خلال فترة الاجازة، مع اعلان الحالة القصوى في كافة القطاعات الخدمية والانتاجية للوزارة.

واضاف ان غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تم تشكيلها من ممثلين لكافة القطاعات الخدمية التابعة للوزارة، ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة: ادارات حماية الاراضي، التعاون الزراعي، مكافحة الآفات، شئون المديريات، فضلا عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة العامة للاصلاح الزراعي، ومركز البحوث الزراعية، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، قطاع استصلاح الأراضي.

وقال الأعرج ان الاستفسارات التي تم التفاعل معها سواء من خلال الخط الساخن، او تطبيق الواتس اب، فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي وردت خلال ثاني ايام الأجازة، شملت عددا من الموضوعات المتنوعة، على رأسها: عمليات النحر بالمجازر، نحل العسل، حماية الاراضي، الارز، مكافحة الآفات، خدمات الطب البيطري، الكلاب الضالة، منافذ البيع التابعة للوزارة.



وتستقبل الوزارة شكاوى واستفسارات المواطنين على ارقام الخط الساخن : ١٩٥٠٠ ، و ١٩٥٦١، من الساعه ١٠ صباحا وحتى ٤ مساءا، فضلا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم واتس اب ٠١١١١٨٦٦٧١٠.