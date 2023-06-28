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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا.. زلزال قوي يضرب مركز كارثة القرن

زلزال
زلزال

أعلن مرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا، اليوم الأربعاء، أن زلزالا جديدا ضرب محافظة كهرمان مرعش وهي إحدى المناطق الأكثر تضررا من الزلزال.

وأوضح مرصد كانديلي، أن الزلزال وقع الساعة 17:14 بالتوقيت المحلي لـ تركيا، في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية.

وأشار إلى أن الزلزال وقع علي عمق 6.6 كيلو متر تحت سطح الأرض.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بـ الزلازال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

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ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.

زلزال تركيا كهرمان مرعش بازارجيك

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