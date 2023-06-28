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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لذيذة جدا .. طريقة عمل فتة الموزة

طريقة عمل فتة الموزة
طريقة عمل فتة الموزة

تعد فتة الموزة من أشهى الأكلات التى يمكن تناولها فى عيد الأضحى وهى تختلف فى المذاق عن الفتة التقلدية التى يوضع فيها قطع اللحمة المختلفة 


نعرض لكم طريقة عمل فتة الموزة بخطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.

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مقادير فتة الموزة
موز مسلوقة 
مرقة السلق 
4 ملعقة كبيرة سمنة
4 أكواب أرز مستكة 
عيش محمص
4 فص ثوم مهروس
ربع كوب خل 
ربع كوب ليمون
الصلصة
2 فص ثوم مهروس
3 ملعقة كبيرة صلصة 
ثوم مفروم
كزبرة جافة 
بقدونس مفروم 
صلصة حارة

مكعب مرقة 
2 ملعقة كبيرة خل 
ربع كوب ليمون 
فلفل حار 
طريقة عمل فتة الموزة
*ضعي السمنة فى حلة مع المستكة ثم فلفلى الارز ثم اسكبي المرقة حتى تغطي ويترك حتى ينضج على نار هادئة
*افرمي الثوم مع الفلفل الحار والكزبرة الجافة وعصير ليمون وسيحي السمنة مع مستكة ومرقة وليمون وخل ويترك حتى يغلي 

*ضعي سمنة مع صلصة حمراء وثوم مفروم في حلة اخرى وقليلا من الخل وملح وفلفل ثم تدهن الموزة بالسمنة وتدخل الفرن لتحمر.

 *ضعي العيش المحمص في طبق التقديم وعليه الصوص الأبيض وضعي الارز ثم تصب الصلصة الحمراء ثم الصلصة الحارة وبعدها الموزة المحمرة وعليها صلصة حارة وابهري أسرتك بمذاق فتة الموزة.

فتة فتة الموزة طريقة عمل فتة الموزة طريقة عمل فتة الشيف غادة التلى

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