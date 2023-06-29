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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 50 ميجابكسل ومعالج “كوالكوم”.. نوكيا تطرح موبايل فئة متوسطة بإمكانيات قوية

Nokia G42
Nokia G42

طرحت مجموعة HMD المالكة لشركة "نوكيا"، هاتفا ذكيا جديدا من طراز Nokia G42 متوسط المدى مع التركيز في الدعاية على سهولة و قابلية إصلاحه. 

ووفقا لتقرير موقع gsmarena تشارك HMD مع شركة آيفكست iFixit الأمريكية المتخصصة في بيع قطع الغيار في تقديم دليل شامل لكيفية تركيب وإصلاح الأجزاء المختلفة في الهاتف، كما أنها تقدم كل قطع الغيار اللازمة مع ضمان لمدة 5 سنوات بما في ذلك شاشات العرض والبطاريات ومنافذ الشحن لـ G42.

Nokia G42

 

مواصفات Nokia G42

موبايل  نوكيا  الجديد أيضًا هو أول هاتف داعم لشبكات الجيل الخامس 5G قابل للإصلاح مقدم من قبل HMD، الجزء الخلفي من G42 مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره ويأتي مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل (f / 1.8) إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا للعمق 2 ميجابكسل.

ويأتي هاتف  نوكيا  G42 مع شاشة IPS LCD مقاس 6.56 بوصة بدقة HD + ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز. وتتميز الشاشة بنوتش قطرة الماء التي يوجد بها الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل وزجاج حماية ضد الكسر من Gorilla Glass 3.

Nokia G42

ويتم تشغيل هاتف "نوكيا" بواسطة معالج من "كوالكوم" مجموعة شرائح Snapdragon 480+ الجديدة جنبًا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 جيجابايت رام وسعة تخزين 128GB والتي يمكن توسيعها بشكل أكبر عبر فتحة بطاقة microSD. 

يقوم نوكيا G42 بعمله من خلال نظام تشغيل أندرويد 13 و HMD تعد بسنتين من تحديثات نظام التشغيل وثلاث سنوات من تصحيحات الأمان الشهرية.

يحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 20 وات وتزعم العلامة التجارية HMD أنها ستستمر لمدة 3 أيام بشحنة واحدة مع الاستخدام المعتدل. تم تصنيف البطارية بحيث تحتفظ بنسبة 80٪ من سعتها الأصلية بعد 800 دورة شحن. 

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وتشمل الميزات البارزة الأخرى لهاتف "نوكيا" الجديد شهادة تصنيف IP52 المقاومة للماء والغبار ومقبس سماعة الرأس وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب مع زر التشغيل والطاقة.

يتوفر Nokia G42 بألوان أرجوانية ورمادية ، بسعر يبدأ من 249 يورو / 199 جنيهًا إسترلينيًا مع إصدار 6 / 128GB.

و بالنسبة لمكونات الإصلاح ، فإن الشاشة الجديدة ستكلفك 50 يورو / 45 جنيهًا إسترلينيًا ، والبطارية البديلة 25 يورو / 23 جنيهًا إسترلينيًا بينما تبلغ مجموعة منفذ الشحن 20 يورو / 19 جنيهًا إسترلينيًا.

نوكيا iFixit آيفكست Nokia Nokia G42 HMD أندرويد كوالكوم

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