الرئيس الإماراتي يتبادل التهاني مع نظيره السوري

تبادل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، التهاني بعيد الأضحى المبارك - خلال اتصالين هاتفيين - مع نظيره السوري بشار الأسد، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب الجميع عن أطيب تمنياتهم بهذه المناسبة المباركة، سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على بلدانهم وشعوبهم بالخير واليمن والبركات، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والازدهار.

ونقل الشيخ مشعل الأحمد إلى خلال الاتصال - تهاني أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتمنياته له موفور الصحة والسعادة وللبلدين وشعبيهما الشقيقين مزيداً من التقدم والازدهار.