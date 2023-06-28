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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد سليم: لم أحصل على عائد من الأغاني والتمثيل وقف جنبي.. فيديو

خالد سليم
خالد سليم

أكد الفنان خالد سليم، أنه حب نفسه وبدايته في الغناء في مرحلة الجامعة، موضحا أن الشغف الأول له كان في الغناء وليس التمثيل، ومن الممكن أن تكون الظروف أفضل له بوجود التركيبة الأفضل من إنتاج وإخراج، مشددًا على أن مشكلته في البداية هو الإخراج ومدير أعمال.

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اليوم .. خالد سليم ضيف برنامج "حبر سرى" مع أسما إبراهيم

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خالد سليم يكشف أسباب خلافه مع تامر حسني وأصالة في حبر سري

واوضح "سليم"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تعمق في التمثيل لكن لم يكن يفكر في الأجور، حيث إن التمثيل هو من اظهره للجمهور.

 

وأشار إلى أن مجال التمثيل جعله متواجد ولم أكن قادر على الاختفاء، متابعًا: "التمثل وقف جنبي ولم ادخل عائد من الغناء"، موضحًا أنه عانى لسنوات طويلة في الغناء بسبب السوق وظروف البلاد في فترة ما.

وتابع: "لم أمضي أي عقود سابقة مع روتانا"، منوهًا بأنه عرض عليه بشكل غير مباشر من قبل شركة أخرى التعاقد مع شركة "روتانا".

أسما إبراهيم إبراهيم خالد الفنان خالد سليم القاهرة والناس الإعلامية أسما ابراهيم

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