حسام حسني: "لولاش قلبه مايوعاش" حققت نجاحا كبيرا وسموها أغنية الدراويش

قال المطرب حسام حسنى، إنه خريج تربية موسيقية دفعة 90، وعدت إلى الكلية، ولم أسمع بعناية عن الأشكال الموسيقية المتعددة وقتها، وكانت لى تجربة مع "ويجز" ولم أكن أعرفه فى البداية، لافتا إلى أن أحمد مكى يقوم براب جميل.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي " والمذاع عبر قناة "دي ام سي،:"أغنية "لولاش قلبه مايوعاش"، تم تلحينها الأول على نسق أغنية "هتجن يا ريت ياخونا مرحتش لندن ولا باريس" وسألت عنها وكان تعنى "لومكنش" والتى تقال فى الأحياء الشعبية، موضحا أنها عندما نزلت فى التسيعينات سموها "غنوة الدراويش" وسمعت فى الإسماعيلية.



وأكمل:" أحد الأوقات قال لى عنتر هلال، مؤلف أغنية "كل البنات بتحبك": انت كل البنات بتحبك، وفى نفس الوقت أخرج ورقة وكتب الأغنية، ونجح الألبوم فى أول يوم له، لافتا إلى أن الأغنية نزلت 1991 منذ 30 عاما، واتمنى أن تعيش أغنيتى مثل الأجيال السابقة