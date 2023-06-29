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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام حسني: كل البنات بتحبك نجحت من أول يوم

صدى البلد

قال المطرب حسام حسنى، إنه خريج تربية موسيقية دفعة 90، وعدت إلى الكلية، ولم أسمع بعناية عن الأشكال الموسيقية المتعددة وقتها، وكانت لى تجربة مع "ويجز" ولم أكن أعرفه فى البداية، لافتا إلى أن أحمد مكى يقوم براب جميل.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “مساء دي ام سي” والمذاع عبر قناة “دي ام سي”:"فرقة "ريفو" بمسلسل "ريفو" مثل فرقة "شارع 9"، والفنان حسن أبو الروس ممثل ممتاز وعاملين حالة جميلة بالمسلسل، مشيرا إلى أن الجزء الثانى من مسلسل "ريفو" به أغانى جميلة.

وأكمل:" أحد الأوقات قال لى عنتر هلال، مؤلف أغنية "كل البنات بتحبك": انت كل البنات بتحبك، وفى نفس الوقت أخرج ورقة وكتب الأغنية، ونجح الألبوم فى أول يوم له، لافتا إلى أن الأغنية نزلت 1991 منذ 30 عاما، واتمنى أن تعيش أغنيتى مثل الأجيال السابقة

احمد مكي أبو الروس “دي ام سي الجزء الثاني المطرب حسام حسني برنامج “مساء دي إم سي”

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