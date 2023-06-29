عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شوفلي جوان.. شاهد ابنة محمد رمضان ترقص على أغاني المهرجانات

ابنة محمد رمضان
ابنة محمد رمضان

ظهرت حنين الابنة الكبرى لـ الفنان محمد رمضان، مع صديقتها، في مقطع فيديو نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وظهرت ابنة محمد رمضان، مع صديقتها وهي ترقص على أغنية من أغاني المهرجانات «صباح شنكان .. شوفلي جوان» وهي الاغنية المتداولة بشكل واسع عبر تطبيق تيك توك. 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

ونشرت حنين محمد رمضان، مقطع فيديو آخر مع نفس صديقتها وهي ترقص على أغنية مؤدي المهرجانات عصام صاصا. 

 

أحدث أعمال محمد رمضان

طرح الفنان محمد رمضان اغنيته الجديدة التى تحمل اسم "نيسيسار" وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماع اليوتيوب.

اغنية نيسيسار تجمع الفنان محمد رمضان والمغنيين Mario Fresh و Renvtø.

تم تصوير الأغنية في رومانيا، ويأتي طرح الكليب بعد ساعات من الإعلان عن انتهاء تصوير أحدث أفلام الفنان محمد رمضان "ع الزيرو".

محمد رمضان 

يحل الفنان محمد رمضان ضيفا على برنامج كاربول كايروكي بالعربى الذى يعرض على شاشة قناة دبى في أولى أيام عيد الأضحى المبارك.

وكشف محمد رمضان خلال البرومو الخاص بالبرنامج عن بعض حياته الشخصية والمهنية موضحا أن شخصيته فى مسلسل جعفر العمدة هى الأقرب له فى الحقيقة وتشبهه إلى حدا كبير.

كما قال محمد رمضان عن لقب نمبر وان : الراجل نمبر وان فى البيت.

وتصدر اسم الفنان محمد رمضان محركات البحث خلال الساعات الماضية بسبب قرار محكمة الامور المستعجلة بالحجز على فيلا الفنان بمدينة 6 اكتوبر بسبب امتناعه عن سداد الرسوم القضائية وقدرها 9 ملايين جنيه.

وقرّر قاضي الأمور المستعجلة والتنفيذ بالجيزة، الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان بكمبوند بمدينة السادس من أكتوبر، لعدم سداده الرسوم القضائية الصادرة ضده والمقدرة بحوالي 9 ملايين جنيه.

وجاء التنفيذ بالحجز على 27 تكييف بالفيلا قوة 2.25 حصان، وامتنع "رمضان" عن عرض التكييفات للبيع لسداد أموال الدولة، وأغلق أبواب الفيلا، فأصدر قاضي الأمور المستعجلة قرارًا بالكسر وجار دراسته أمنيًا، كما تقدم محضر التنفيذ ببلاغ إلى نيابة أكتوبر لتحريك الدعوى الجنائية ضده بتهمة التبديد.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان ابنة محمد رمضان حنين محمد رمضان اعمال محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي بعد إعلان الفيدرالي

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

صدمة لـ الزمالك وبيراميدز .. قرار عاجل في اتحاد جدة بشأن طارق حامد

رسمياً.. عودة الزمالك للمشاركة في الكونفدرالية بعد غياب 4 سنوات

بعد حرق المصحف.. الأزهر يدعو لمقاطعة المنتجات السويدية ويطالب الحكومات الإسلامية باتخاذ مواقف جادة

جدعنة المصريين.. رسالة مؤثرة من شاب يطلب كيلو لحمة لوالدته

بيان عاجل من أمريكا بعد تبادل لإطلاق النار خارج قنصليتها في السعودية

بعد فوز الأوليمبي على مالي .. فزّورة من مهيب بـ بوست مثير

موضوعات متعلقة

فستان مفتوح.. ابنة شقيقة إليسا تثير الجدل بأحدث ظهور

محمد عبده يطير إلى أبها لإحياء حفل عيد الأضحى المبارك

النجمة العالمية مادونا تدخل العناية المركزة بعد فقدانها للوعي

106 مليون مشاهدة .. بشرى تحقق رقما قياسيا بأغنية سلام عليكم

صارحني.. ليلا المغربية تطرح كليبها بعد غياب سنوات

في ذكراه .. قصة مرض حسن مصطفى ووفاته

للعام الثاني على التوالي .. حسن شاكوش يحيي حفلا للنساء فقط في الساحل الشمالي

حاتم العراقي ينتظر طرح الجزء الأول من أليومه

ترشيحاتنا

أمريكا تكشف حقيقة عقد اتفاق نووي جديد مع إيران

أعلى سعر للدولار اليوم الخميس 29-6-2023

رئيس وزراء الهند يهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بمناسبة عيد الأضحى المبارك

لعشاق السفاري.. أسعار نيسان جوك الجديدة

يوم القر .. ثاني أيام العيد .. سبب تسميته وفضله وحكم صيامه

أحمد سعد يفوز بـ 3 جوائز من تصويت الجمهور بـ "ميما أورد"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنتويرب إيطاليا.. محطات مهمة في مسيرة الرسام الهولندي ىبيتر بول روبنس| صور

طريقة تنظيف الكوسة بسهولة

فستان مفتوح.. ابنة شقيقة إليسا تثير الجدل بأحدث ظهور

طريقة عمل الرقاق الناشف

فيديو

شوفلي جوان.. شاهد ابنة محمد رمضان ترقص على أغاني المهرجانات

مقطع فيديو لعربة توزع العيدية في شوارع دبي يثير الجدل .. شاهد

الجيش الروسي يطالب فاجنر بتسليم الأسلحة الثقيلة | فيديو جراف

شذى حسون تطرح كليب أغنيتها على ما أظن.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ