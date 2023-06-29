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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد نحر الأضحية.. كيف تتخلص من الرائحة فى الأيادي؟

رائحة الأيدي
رائحة الأيدي

يشغل بال الكثير من السيدات رائحة اللحمة والدهون فى الأيادي وذلك بعد الذبح وتوزيع الأضحية والتخزين فى الفريزر وإعداد الطعام لأسرتها. 

 

لذلك يقدم الشيف مصطفى العمدة طرق للتخلص من رائحة اللحم في يديك بعد غسل اللحمة، ومن بين هذه الطرق:

1- استخدام الليمون: يمكن استخدام الليمون لتنظيف الأيدي والتخلص من رائحة اللحم. يمكن قطع الليمون إلى شرائح وفركها على الأيدي لمدة دقيقة أو اثنتين، ثم شطف اليدين بالماء الفاتر.

2- استخدام الخل: يمكن استخدام الخل الأبيض لتنظيف الأيدي والتخلص من رائحة اللحم. يمكن خلط ملعقة صغيرة من الخل الأبيض مع الماء الفاتر وفرك الأيدي بهذا المحلول، ثم شطف الأيدي بالماء الفاتر.

3- استخدام الملح: يمكن استخدام الملح لتنظيف الأيدي والتخلص من رائحة اللحم. يمكن تبليل الأيدي بالماء الفاتر، ثم وضع ملعقة صغيرة من الملح على الأيدي وفركها بشكل جيد، ثم شطف الأيدي بالماء الفاتر.

4- استخدام البابونج: يمكن استخدام البابونج لتخفيف رائحة اللحم في الأيدي. يمكن تحضير مغلي البابونج وغمر الأيدي فيه لمدة 5 دقائق، ثم شطف الأيدي بالماء الفاتر.

تذكري أن التنظيف الجيد للأيدي بالماء والصابون والتركيز على المناطق التي تتعرض للملامسة مع اللحمة هو الأسلوب الأكثر فعالية للتخلص من رائحة اللحم في الأيدي.

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