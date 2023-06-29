دون إجازة.. لجنة انتخابات الأطباء تتلقى طلبات الترشح.. ومفاجأة باليوم التاسع

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء، أنها تلقت الأربعاء 28 يونيو 2023 طلبان فقط للترشح لعضوية مجلس النقابة العامة، كما تلقت 3 طلبات للترشح لمنصب نقيب أطباء الدقهلية، بالإضافة إلى 4 طلبات ترشح لعضوية مجلس النقابة الفرعية بذات المحافظة.

انتخابات نقابة الأطباء

واستعرضت اللجنة العامة للانتخابات ما أسفر عنه اليوم التاسع لاستقبال طلبات الترشح عن تقدم كل من الدكتور محمد ياسين العطارة لعضوية مجلس النقابة العامة فوق السن، والدكتور أحمد البيلي عضوا عن منطقة شرق الدلتا.

أما بالنسبة لنقابة الدقهلية الفرعية فتقدم 3 مرشحين على منصب النقيب العام، إضافة إلى 2 لعضوية المجلس فوق السن، و2 لعضوية المجلس تحت السن.

وتنوه اللجنة، إلى أن العضو فوق السن هو من مضى على تاريخ انضمامه للنقابة أكثر من 15 سنة ويحق له الترشح على منصب النقيب طبقا للقانون واللائحة المنظمة، والعضو تحت السن من مضى على تاريخ التحاقه بالنقابة أقل من 15 سنة.

وأفادت اللجنة العامة، أنها تلقي طلبات الترشح لمحافظة الدقهلية عن طريق التواجد أو بالبريد لعدم تمكن نقابة الدقهلية من تشكيل لجنة فرعية قانونية.

نقابة الأطباء المصرية

يشار إلى أن نقابة الأطباء المصرية أنشئت في العام 1940 على يد على باشا إبراهيم ليصبح بعد ذلك أول نقيبا لها ولتصبح واحدة من أهم وأعرق النقابات المهنية في مصر والشرق الأوسط.

وتوالت العديد من المجالس لإدارة نقابة الأطباء عبر ما يزيد على ثمانين عاما لتشهد 18 نقيبا للأطباء منذ نشأتها حتى المجلس الحالي برئاسة الدكتور حسين خيري.

وستسفر الانتخابات القادمة في 13 أكتوبر القادم عن نقيب جديد لأطباء مصر سيحمل الرقم 19 في تاريخ النقابة، حيث تتم الانتخابات القادمة على منصب النقيب و12 عضوا جديدا لينضموا إلى 12 عضوا لاستكمال تشكيل المجلس من نقيب و24 عضوا

ويحق لاي طبيب ان يسجل اسمه في كشوف المرشحين طالما يحمل بطاقة الرقم القومي واشتراك سار بالنقابة الفرعية التابع لها.

وتجري الانتخابات على مستوى جميع المحافظات في نفس يوم الجمعة الثالث عشر من أكتوبر 2023؛ لاختيار نقباء وأعضاء مجلس إدارة جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.