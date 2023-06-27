السجن وتهنئة و7 مرشحين.. يوم حافل داخل نقابة الأطباء| اعرف ما حدث

شهدت نقابة الأطباء المصرية عددا من الأحداث المهمة يوم الإثنين 26 يونيو 2023، حيث أعلنت اللجنة العامة لانتخابات عن تقدم 7 أطباء بأوراق الترشح لمقاعد عضوية النقابة العامة.

طلبات الترشح بالانتخابات

وقالت اللجنة العامة للانتخابات، إن الطبيب من حقه التقدم بأوراق ترشحه لأكثر من مقعد، وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن القائمة المبدئية للمرشحين يوم 7 يوليو القادم.

وشهد اليوم السابع لاستقبال طلبات الترشح بانتخابات نقابة الأطباء تقدم 3 أطباء بأوراق ترشحها فوق السن، و2 تحت السن، و2 للقاهرة، وواحد لمنطقة غرب الدلتا، وواحد لمنطقة شمال الصغيد، وهم:

أسامة لطفي أبو زيد.

مدحت مرسي.

محمد مرعي.

أسماء بيان

إبراهيم أبو المكارم.

محمد البرعي.

مدحت مرسي.

أنور يسري نصيف.

طارق الخولي.

وهنأت اللجنة العامة للانتخابات أعضاء اللجان الفرعية وكذلك جميع المرشحيين بمناسبة عيد الأضحي المبارك، معلنة عن استمرار العمل في استقبال المرشحيين خلال إجازة عيد الأضحي، وذلك من التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساءً إلى يوم الجمعة 30 يونيو ثالث أيام عيد الأضحي المبارك طبقا للائحة المنظمة للعملية الانتخابية.

ومن جانبه قالت نقابة الأطباء، إن محكمة جنح قنا، قضت بمعاقبة 3 متهمين بالسجن سنة لكل منهم وهم: "جمال. م"، و"علاء. م"، و"أحمد. م. ح" في قضية التعدي على الدكتور أسامة جعفر طبيب جراحة بمستشفى قنا العام.

وتم التعدي على الطبيب بالضرب وإصابته بكسور أثناء تأديه عمله بالمستشفى، حيث تم ضبط الثلاثة متهمين في الواقعة، وتحرر محضر رقم (4981) لسنه 2023، جنح قسم قنا، وإحالتهم لمحكمة جنح قنا والتي قضت بحبسهم عام.

وأكد الدكتور أشرف الهواري وكيل نقابة أطباء قنا أن حكم المحكمة يعتبر انتصار للعدالة وعقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأطباء أو اعضاء الفرق الطبية.

كما تثمن النقابة العامة للأطباء الجهد المبذول من مجلس نقابة أطباء قنا والفريق القانوني بها علي متابعتهم للقضية.

جوائز الدولة لعام 2022

من جهته هنأ مجلس نقابة الأطباء جميع الأطباء الفائزين بجوائز الدولة لعام (2022)، والتي أعلن عنها مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم (180)، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، ومحمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وجاء الفائزون من الأطباء - بحسب بيان صادر عن نقابة الأطباء على النحو التالي: