نقابة الأطباء تعلن أسماء أعضائها الفائزين بجوائز الدولة 2022

هنأ مجلس النقابة العامة للأطباء جميع، الاطباء الفائزين بجوائز الدولة لعام (2022) والتي أعلن عنها مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 180، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، و الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

الأطباء الفائزون بجوائز الدولة

وجاء الفائزون من الأطباء على النحو التالي :

1- الدكتور محمد أبو الغار، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة، الفائز بجائزة النيل في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة.

2- الدكتور حسن أبو العينين، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة المنصورة، الفائز بجائزة النيل في العلوم والعلوم التكنولوجيا المتقدمة,

3- الدكتور حسام أيمن محمد الفقي، مدرس بكلية الطب،جامعة المنصورة، الفائز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية.

4- الدكتور محمد عبد الوهاب علي، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعه المنصورة، الفائز بجائزة الرواد في العلوم الطبية.

5- د.عمرو عبداللطيف الثاوي عبداللطيف، مدرس بكلية الطب جراحة المسالك البولية جامعة المنصورة ، الفائز بجائزة المرحوم أ.د محمد فخري مكاوي الطبية في مجال الجراحة الخاصة.

6- دكتورة وفاء نبيل اسماعيل عبدالمطلب، مدرس بكلية الطب جامعة المنصورة، الفائزة جائزة المرحوم أ.د محمد فخري مكاوي الطبية في مجال طب الاطفال.

7- الأستاذة الدكتورة / جيهان أحمد مصطفي حافظ، أستاذ طب أطفال بكلية الطب، جامعة عين شمس، الفائزة بجائزة أ.د. يحيى محمد الجمل في مجال طب الأطفال.

8- الدكتور / أحمد محمد مسعد قابل، أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة طنطا، الفائز بجائزة أ.د. شوقي إبراهيم الحداد فى مجال الأورام السرطانية.