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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة الأطباء تنعى وزير الصحة السابق أحمد عماد راضي

الراحل الدكتور أحمد
الراحل الدكتور أحمد عماد

نعت نقابة أطباء مصر ببالغ الحزن والأسى الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة الأسبق، الذي وافته المنية مساء الأحد، سائلين المولى سبحانه أن يتغمده برحمته ومغفرته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان الأسبق، تولى الحقيبة الوزارية في عام سبتمبر 2015 وحتى يونيو 2018 مع التغيير الوزاري آنذاك.

وولد أحمد عماد في 8 يونيو 1955، وهو الشهر نفسه الذي توفي فيه ورحل عن منصبه بوزارة الصحة والسكان.

ويعد الدكتور أحمد عماد ضمن أشهر جراحي العظام في مصر خصوصا في مجال تغيير المفاصل، حيث حصل على بكالوريوس الطب في عام 1985 وماجستير العظام عام 1987، والدكتوراه عام 1989.

وتولى أحمد عماد عددا من المناصب، منها وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة بطب عين شمس في 20 سبتمبر 2010، وعين عميدا للكلية بالانتخاب، وفي عهده دخلت كلية الطب ضمن الـ 300 الأوائل لكليات الطب المصنفة على مستوى العالم.

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