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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الأطباء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعلن لجنة الانتخابات بـ النقابة العامة للأطباء، عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب العام ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، ومقعد النقيب الفرعي ومقاعد عضوية مجالس النقابات الفرعية، ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الجمعة 30 يونيو 2023.

وأعلن أ.د. مصطفي عشوب رئيس اللجنة العامة للانتخابات أن اللجنة الانتخابية ستستمر فى تلقى طلبات الترشيح من التاسعة صباحاًّ وحتى التاسعة مساءً خلال هذه المدة بما فيها ايام الجمعة والعطلات الرسمية .


وأشار إلى أنه سيتم اعلان اسماء المرشحيين الابتدائية يوم الجمعة 7 يوليو علي ان يتم فتح باب الطعون من الاثنين 10 يوليو وحتي الجمعة 14 يوليو القادم ، وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 م ، علي أن يتم فتح باب التنازلات من السبت  22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو ، وسيتم اعلان القائمة النهائية يوم الخميس  10 أغسطس 2023م

وأكد أن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية ( سيتم تحديدها واعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء) .

وقد حددت اللجنة الأوراق المطلوبة عند الترشيح لانتخابات التجديد النصفي، تتضمن ما يفيد سداد اشتراك النقابة عن السنة المنتهية 2022، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية حتي إعلان نتيجة الانتخابات النهائية، وصورة كارنيه النقابة الساري.

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وبالنسبة لمرشحي القطاعات لعضوية النقابة العامة يشترط أن يكون مقيداً بإحدى النقابات في نطاق القطاع.

أما عن المقاعد المقرر إجراء الانتخابات عليها فهي كالتالي:
1 - أ – النقيب العام ( ويشترط قيد أكثر من ١٥ سنة ) .
ب - النقيب الفرعى ) ويشترط قيد أكثر من ١٥ سنة )
ج- أعضاء مجالس النقابات الفرعية :
مقعدان أكثر من ١٥ سنة قيد ومقعدان أقل من ١٥ سنة قيد لكل نقابة فرعية ، ما عدا القاهرة فيكون العدد أربعة أكثر من ١٥ سنة قيد ، وأربعة أقل من ١٥ سنة قيد ، والاسكندرية يكون العدد ثلاثة أكثر من ١٥سنة قيد ، وثلاثة أقل من ١٥ سنة قيد بالنقابة.
د- أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية : 
ثلاثة مقاعد أكثر من ١٥ سنة قيد ، وثلاثة مقاعد أقل من ١٥ سنة قيد
هـ- أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى المناطق الجغرافية : عضو واحد عن كل منطقة كالتالي :

منطقة القاهرة ) تشمل محافظة القاهرة ( : مطلوب عضو واحد أكثر من ١٥ سنة قيد ، ( ويكون المرشح مسجلا بنقابة أطباء القاهرة الفرعية ) .

- منطقة وسط الدلتا (تشمل المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية) : مطلوب عضو واحد أقل من ١٥ سنة قيد يكون المرشح مسجلا بأى نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء المنوفية .

منطقة غرب الدلتا (تشمل الاسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح) : مطلوب عضو واحد أقل من ١٥ سنة قيد (يكون المرشح مسجلا بأى نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ما عدا نقابة أطباء الاسكندرية .

- منطقة شرق الدلتا : تشمل الدقهلية والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء  : مطلوب عضو واحد أقل من ١٥ سنة قيد ) يكون المرشح مسجلاً بأى نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء الشرقية ) .

منطقة شمال الوجه القبلى : تشمل الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا  : مطلوب عضو واحد أكثر من ١٥ سنة قيد (يكون المرشح مسجلا بأى نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء بنى سويف. 
- منطقة جنوب الوجه القبلى : تشمل أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد  مطلوب عضو واحد أقل من ١٥ سنة قيد ( يكون المرشح مسجلاً بأى نقابة فرعية من النقابات المشكلة للمنطقة ماعدا نقابة أطباء اسيوط ) .

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ملحوظة : عدد سنوات القيد سواء أكثر أو أقل من ١٥ سنة تحتسب من تاريخ القيد حتى وقت إجراء الانتخابات.

النقابة العامة للأطباء التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة المستشفيات بطاقة الرقم القومي منطقة شرق الدلتا

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