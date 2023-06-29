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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالدقيقة لجميع الأنواع... شيف يكشف أسرار توقيت شوي اللحمة في العيد

اللحمة المشوية
اللحمة المشوية

تختلف درجة حرارة شواء اللحم المناسبة حسب نوع اللحمة ونوع الشواء المستخدم.

قال الشيف مصطفى العمدة في تصريحات خاصة لصدى البلد إنه من المهم مراعاة درجة الحرارة المناسبة لضمان أن تكون اللحمة مطهوة بشكل جيد وآمن للأكل.

وإليك بعض الدرجات المناسبة لشواء بعض أنواع اللحوم:

1- لحم البقر: يجب شواء لحم البقر عند درجة حرارة 135-145 درجة فهرنهايت (57-63 درجة مئوية) للنضج المتوسط ودرجة حرارة 155-165 درجة فهرنهايت (68-74 درجة مئوية) للنضج الكامل.
 

2- الدجاج: يجب شواء الدجاج عند درجة حرارة 165 درجة فهرنهايت (74 درجة مئوية) للنضج الكامل.

3- لحم الضأن: يجب شواء لحم الضأن عند درجة حرارة 135-145 درجة فهرنهايت (57-63 درجة مئوية) للنضج المتوسط ودرجة حرارة 155-165 درجة فهرنهايت (68-74 درجة مئوية) للنضج الكامل.

يذكر أن درجة حرارة شواء اللحمة يجب أن تتوافق مع توصيات السلامة الغذائية والتي تختلف من بلد لآخر، لذا يجب التأكد من أن درجة حرارة اللحمة النهائية تكون آمنة للاستهلاك.

درجة الحرارة شواء الدجاج شواء اللحم لسلامة الغذاء لحم الضأن مصطفي العمدة درجة الحرارة المناسبة لشوي اللحمة ​​​​​​​health

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