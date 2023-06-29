مدحت صالح يضع اللمسات الأخيرة لألبومه "السهرة حلوة".. تفاصيل

يعمل حاليا الفنان مدحت صالح على وضع اللمسات الأخيرة لألبومه الجديد والذي سيحمل اسم "السهرة حلوة" في نفس الوقت الذي يعمل فيه على تحضيرات الحفل الكبير الذي سيقام يوم ٧/٧ بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد طرح الألبوم بعد الانتهاء من الحفل ويتضمن الألبوم مجموعة من الأغاني المتنوعة والأشكال الموسيقية المختلفة

عقدت دار الأوبرا المصرية، مؤتمرا صحفيا بحضور رئيسها الدكتور خالد داغر، والنجم مدحت صالح أعلنت خلاله تفاصيل المشروع الفنى الجديد " الأساتذة " والهادف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى باعتباره أحد الألوان الإبداعية التى تميز الهوية العربية بتوزيعات جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد .

بدأت وقائع المؤتمر بكلمة للدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا رحب خلالها بالحضور ، وقال إن الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة تساند وتدعم هذا المشروع الفنى الجديد المقام بالتعاون بين كل من دار الأوبرا والفنان الكبير مدحت صالح والمتحدة للخدمات الاعلامية ، التى وجه لها الشكر لاهتمامها بالقاء الضوء على انشطة وعروض الأوبرا.

وتابع أن الموسيقى العربية لون فنى ثرى مر بالعديد من المراحل يتم تقديم ألحان متنوعة تشملها جميعا بشكل مختلف ، وذلك من خلال انتقال الألحان من شكل التخت التقليدى الى الصورة الاوركسترالية الحديثة والمتطورة من دون المساس بالبناء الأساسي الألحان والمقامات.

وأعلن أن أولى الحفلات تقام فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 7 يوليو على المسرح الكبير ، مضيفا أن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته القادمة 32 تضم مسابقة خاصة بالتوزيع الموسيقى على ان يتم عزف الأعمال الفائزة فى حفل يخصص لذلك فى ختام المهرجان.