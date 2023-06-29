عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أسعار الكاكاو لأعلى مستوياتها في 46 عاما.. صدمة كبيرة لعشاق الشوكولاتة

شوكولاتة
شوكولاتة


 

قفزت أسعار الكاكاو لأعلى مستوياتها في 46 عاما ببورصة إنتركونتيننتال في لندن إذ يهدد سوء الأحوال الجوية في غرب إفريقيا آفاق الإنتاج لدى المنتجين الرئيسيين للمكون الأساسي في صنع الشوكولاتة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، ارتفع عقد سبتمبر القياسي للكاكاو في لندن أكثر من 2% أمس الأربعاء إلى 2590 جنيها إسترلينيا للطن.

وبلغ أعلى سعر خلال الجلسة عند 2594 جنيها إسترلينيا وهو أعلى مستوياته منذ عام 1977.

وترتفع الأسعار نتيجة نقص المعروض في السوق من حبوب الكاكاو، التي يأتي معظم إنتاجها من ساحل العاج وغانا.

وانخفض حجم شحنات الكاكاو الواردة إلى موانئ ساحل العاج من أجل التصدير حوالي 5% هذا الموسم.

ورفعت منظمة الكاكاو الدولية هذا الشهر توقعاتها للنقص في إمدادات الكاكاو العالمية من حوالي 60 ألف طن إلى 142 ألفا.

وقال ليوناردو روسيتي لمحلل لدى شركة ستون إكس للوساطة “هذا هو الموسم الثاني على التوالي الذي يشهد عجزا في الإمدادات”.

وأضاف أن من المتوقع هبوط نسبة المخزون إلى الاستهلاك، وهو مؤشر على توفر الكاكاو في السوق، إلى 32.2 % وهو أدنى مستوياته منذ موسم 1984/1985.

وأدت زيادة الأمطار عن المعدل المتوسط في ساحل العاج إلى غمر بعض حقول الكاكاو وهو ما قد يضر بالمحصول الرئيسي الذي يبدأ في أكتوبر.

وارتفعت أسعار الكاكاو في نيويورك أيضا حيث زاد عقد سبتمبر 2.7 % إلى 3348 دولارا للطن، وهو أعلى مستوياته في سبع سنوات ونصف السنة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

والدة طالبة أكتوبر: عامل الدليفري استدرج بنتي عشان يكسر عيني وأوافق يتجوزها 

بعد حرقه في السويد.. شاهد| بوتين يحتضن المصحف ويؤكد: "المسلمون إخوتنا"

الدرجات حلوة|بشرى سارة من كنترولات الثانوية العامة وقرارات بشأن امتحان الكيمياء قريبا

مهمة مستحيلة.. كيف يصعد الزمالك لدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي؟

منافس الزمالك .. النصر السعودي يضم صفقة عالمية خلال ساعات

لاستعادة الصدارة.. الأحمر يواجه البنك الأهلي في الدوري الممتاز

إصابة 14 شخصا بحادث أتوبيس على طريق الكريمات في الجيزة

ترشيحاتنا

طواف الإفاضة .. حكمه وهل يجوز تركه وجمعه مع طواف الوداع؟

دوافع سياسية.. صدى البلد يكشف أسباب حرق المصحف بالسويد واستفزاز المسلمين

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 29 يونيو ثاني أيام عيد الأضحى

موبايلات المستقبل.. أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي يمكنك شراؤها

فئة الـ SUV.. أسعار هيونداي توسان في إجازة العيد

أيهما أفضل الأضحية أم الصدقة .. أمين الإفتاء يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. جزار يضع بخورا في فم عجل خلال عيد الأضحى

بعد هذا السيناريو|بيراميدز يطيح بآمال الزمالك بدوري إفريقيا..والقلعة البيضاء تحجز الكونفدرالية (تفاصيل)

وفرت أجرة الجزار.. سيدة مصرية تنهي أبرز مظاهر عيد الأضحي بمفردها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لبان الدكر؟

فيديو

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

مشاكل وأزمات.. محمد رمضان يكشف مواقف ندم عليها في حياته

كلمة بحبك.. موقف محرج لـ محمد رمضان مع حنان ترك قبل سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ