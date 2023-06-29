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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فى ثاني أيام العيد.. هبوط بأسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب علي مدار تعاملاتها اليومية محل اهتمام الكثير من المواطنين خاصة الراغبين فى شراء الشبكة، وأيضا المستثمرين.


أسعار الذهب اليوم 

وخلال إجازة عيد الأضحى المبارك يزداد الإقبال على شراء الشبكة، خاصة الذهب عيار 21، وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم، الخميس، فى ثاني أيام العيد بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية ما يلي:

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الذهب يسجل أقل مستوى في أكثر من 3 أشهر عند التسوية

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انخفاض تاريخي في سعر الذهب عالميا

عيار 24 بيع 2,606 شراء 2,629
عيار 22 بيع 2,389 شراء 2,410
عيار 21 بيع 2,280 شراء 2,300
عيار 18 بيع 1,954 شراء 1,971
عيار 14 بيع 1,520 شراء 1,533
عيار 12 بيع 1,303 شراء 1,314
الاونصة بيع 81,038 شراء 81,749
الجنيه الذهب بيع 18,240 شراء 18,400
الكيلو بيع 2,605,714 شراء 2,628,571

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر، بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل، حيث تتراوح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

ويعد الذهب وسيلة تحوط آمنة للكثيرين، خاصة أن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، وفي الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول، بقي الذهب ملاذا آمنا للكثيرين.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، شهدت أسعار الذهب حالة تراجع قوية خلال التداول على الأوقية، وسجل سعر الأوقية ببورصة الذهب 1907 دولارات، بعد إغلاق سابق عند 1913 دولارا.

ويأتي تراجع أسعار الذهب نتيجة كلمة رئيس احتياطي الفيدرالي الأمريكي التي تعكس المزيد من المؤشرات حول توجه السياسية النقدية خلال الفترة المقبلة.

وكانت بورصة الذهب العالمية، افتتحت تعاملاتها الأسبوعية الاثنين الماضي عند مستوى الإغلاق السابق 1920 دولارا للأوقية، ثم ارتفعت لتتجاوز 1930 دولارا، ثم هبطت متأثرة بصدور بيانات اقتصادية جديدة بالولايات المتحدة.

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500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

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في ثاني أيام عيد الأضحى.. تعرف على سعر الذهب

وتأثر الذهب بثقة المستهلك الأمريكي التي قفزت لأعلى مستوى منذ أوائل عام 2022، وارتفعت ثقة المستهلك الأمريكـي إلى 109.7 هـذا الشـهر، وهـو يعد أعلى مستوى منذ أوائل عام 2022، من102.5 في مايو، حيث تخطى المؤشر توقعات المحللين، والتي جاءت عند 103.9.

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