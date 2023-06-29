إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

أصيب 8 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق بلبيس السلام بعد المظلات اتجاه بلبيس وتم نقل المصابين إلي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفي بلبيس باستقبال كل من "عبد العزيز ا م" 40 سنة مصابا بجرح بالوجه وسحجات و"سما ا ا" 10 سنوات مصابة بكدمات وسحجات بالجسم و"عمر ا ا" 8 سنوات مصابا ما بعد الإرتجاج و"أميرة ا ك" 28 سنة مصابة بكسر بالكتف الأيمن والأيسر.

كما أصيب كل من "فاطمة ع ا" 43 سنة مصابه بكدمات وسحجات و"خلود ع ا" 18 سنة مصابة بإشتباة خلع بالكتف الايمن و"نورا ع ا" 21 سنة مصابه بإشتباة خلع بالكتف الأيمن و"احمد ع ا" 17 سنة مصابا بكدمات وسحجات وجميعهم مقيمين مركز فاقوس بمحافظة الشرقية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق بلبيس السلام بعد المظلات إتجاه بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.