خبير سياحي: وصلنا لـ13 مليون سائح دون السوق الروسي عام 2019

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحى، إن هناك إقبال من جانب المواطنين بشكل كبير على سياحة المحميات الطبيعية في مرسى علم والفيوم، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في الخروج من الهزة التي تعرضت لها في مجال السياحة منذ أعوام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه فى عام 2019 تم الوصول إلى 13 مليون سائح دون السوق الروسى، موضحا أن جميع الأسواق السياحية كانت متواجدة.

وتابع أن الدولة قامت أيضاً بعملية التسويق السياحى الكبيرة من خلال حملات إعلامية، لافتا إلى أنه من خلالها استطاعت أن تجذب أسواق كثيرة من الشرق الأوسط ومن أوروبا الشرقية والغربية وأمريكا اللاتينية.