خالفت الاتفاق| حسام البدري يهاجم إدارة الصفاقسي ويهدد بالرحيل

هدد المصري حسام البدري، المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي، إدارة ناديه بسبب موقفها من مواجهتي الهلال السوداني في البطولة العربية.

وقال البدري في تصريحات أبرزتها إذاعة “موزاييك”، "أنا مستغرب من موقف إدارة النادي الصفاقسي حول مباراتي الهلال السوداني، لم أفهم كيف وافقت الإدارة على خوض المباراتين بعد أن كان الاتحاد العربي قد منح مهلة للهلال بتحديد مكان المواجهة، كان من الأجدر أن يتم تأهيل النادي الصفاقسي مباشرة إلى المرحلة النهائية وكان على النادي الدفاع عن حقوقه".

وأضاف "الاتفاق مع إدارة النادي الصفاقسي كان يقضي عدم المشاركة في البطولة العربية دون تعزيز المجموعة بلاعبين جدد، الآن لدينا 8 لاعبين سيغادرون، سنخوض مواجهتي الهلال السوداني بمجموعة لا يتجاوز عددها 16 لاعبا وهذا أمر غير معقول".

وأشار إلى "في كرة القدم القلب لا يكفي، يجب أن تكون هناك إدارة للفريق، لدي اسم وصورة يجب أن أحافظ عليهما، وسأناقش مستقبلي مع النادي بعد مباراة الاتحاد المنستيري يوم الجمعة المقبل".