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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط صاحب مخبز لحيازته 3 ماكينات صرف و700 بطاقة تموينية في الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، توجهت حملة تموينية مكبرة بناءً على المعلومات الواردة إلى مديرية التموين، والتي تفيد بقيام أحد أصحاب المخابز بتجميع كميات كبيرة من البطاقات التموينية وعدد من ماكينات صرف الخبز الخاصة ببعض المخابز البلدية بهدف قيامه بإثبات مبيعات وهمية دون إنتاج فعلي وبيع الدقيق بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع. 

وعليه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة بالشرقية، برفقة عدد من مفتشي المديرية للمرور على مخابز قرية الجوسق ببلبيس، ثم استكمال الحملة بمدينة العاشر من رمضان لفحص بعض الشكاوى. 

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخبز وبحوزته 3 ماكينات صرف خبز تخص 3 مخابز بناحية بلبيس، و700 بطاقة تموينية داخل مستودع بوتاجاز، حيث كان يقوم باستخدام البطاقات على الماكينات. 

تم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها على ذمة المحضر المحرر بالواقعة، وجار عرض المحضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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كما أسفرت الحملة عن تحرير 27 محضر إثبات حالة ضد بعض المخابز ما بين تصرف ونقص وزن ومواصفات، بخلاف تحرير 4 محاضر جنح مخالفة تعليمات ضد بعض أصحاب المخابز بناحية الجوسق ببلبيس لقيامهم بالتشغيل قبل مواعيد العمل الرسمية.

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