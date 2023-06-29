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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية تشن حملة على محلات الجزارة وتضبط عددا من المخالفات

صدى البلد

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم تكليف إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية، بانتشار مراقبي ومفتشي صحة البيئة والأغذية بالمرور على المنشآت الغذائية، وتكثيف المرور على المجازر والسلخانات بمختلف أنحاء المحافظة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن جهود الحملة أسفرت عن ضبط عدد من محلات الجزارة بمركز ومدينة الزقازيق تقوم بالذبح خارج السلخانة، كما تبين عدم حمل بعض العاملين للشهادات الصحية، هذا بالإضافة إلى وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية. 

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وذلك بالتنسيق مع المهندس علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بمركز شرطة الزقازيق.

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وأضاف الدكتور هشام مسعود أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في مجال توفير اللحوم الحمراء للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، بالأخص خلال عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن إدارة صحة البيئة بالمديرية تمثل دورًا محوريًا فى الرقابة على اللحوم ومنتجاتها، وما يتم تطبيقه وفق خطة مرور محكمة على محال ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامتها.

وشدد وكيل الوزارة على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي صحة البيئة ومراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق صحة البيئة ومراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

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