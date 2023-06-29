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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الهجوم عليها.. مسلمو مينيسوتا الأمريكية يصممون على رفع الأذان بالمساجد

صدى البلد

تعهد المسلمون في ولاية مينيسوتا الأمريكية بعدم التوقف عن رفع أذان الصلاة في مكبرات الصوت، على الرغم من سلسلة الهجمات على المساجد التي يعتقد البعض أنها رد فعل عنيف للحكم الجديد الذي سمح ببث الأذان في أي وقت من النهار أو الليل.

في أبريل الماضي، دخلت مينيابوليس التاريخ عندما أصبحت أول مدينة رئيسية في الولايات المتحدة تسمح للمساجد ببث الأذان باستخدام مكبرات الصوت في أي وقت. وقبل التغيير إلى مرسوم ضوضاء المدينة، كان يسمح بإطفائه فقط بين الساعة 7 صباحًا و10 مساءً. وأدى ذلك إلى منع بث أذان صلاتي الفجر والعشاء.

واحتفل المسلمون بهذه الخطوة التي أقرها مجلس المدينة بالإجماع. ومع ذلك، منذ أن بدأت المدينة الحديث عن الإجراء في وقت سابق من هذا العام، كان هناك ما يصل إلى ست هجمات على مساجد ومراكز مجتمعية في مدينتي مينيابوليس وسانت بول، بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

بينما كان على المسلمين في المدينة محاربة الإسلاموفوبيا منذ فترة طويلة، يعتقد البعض أن التغيير في القانون كان مسؤولاً جزئياً.

في غضون ذلك، قال والي ديري، المدير التنفيذي للجمعية المدنية الإسلامية الأمريكية ومسجد دار الهجرة، "لقد زاد هذا من القلق والخوف من الإسلاموفوبيا، حيث قال الكثير من المصلين إن هذا بسبب الأذان".

وقبل ثلاث سنوات، كان هذا المسجد أول من حصل على إذن ببث الأذان  خلال شهر رمضان، وهي الخطوة التي مهدت الطريق للتغيير على مستوى المدينة في أبريل.

وقال ديري إن المسلمين التقوا بمكتب الحاكم الديمقراطي، تيم فالز، ورئيس بلديتي مينيابوليس وسانت بول، وإدارات شرطة مختلفة، وطلبوا إذنًا للحصول على المشورة بشأن كيفية تحسين الأمن، وتركيب الكاميرات. كما تحدثوا إلى المدعي العام للولاية، كيث إليسون، وهو نفسه مسلم، والذي تعهد بالعمل ضد جرائم الكراهية ضد المسلمين.

مينيسوتا المساجد الأذان رفع الأذان الجارديان

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