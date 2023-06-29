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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| فئة الـ SUV.. أسعار هيونداي توسان في إجازة العيد.. سعر تويوتا ياريس قبل اختفائها من السوق المحلي

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

يتوافر بداخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2022 ، ويتنافس مصني السيارات علي التواجد بداخل سوق السيارات المحلي لأهمية الاستراتيجية في المنطقة، ومن ضمن تلك السيارات تقدم شركة هيونداي الكورية سيارة إلنترا CN7 ، وتنتمي هيونداي إلنترا الي فئة السيارات السيدان العائلية واسعة المساحة .

يتواجد المصنع الكوري للسيارات داخل السوق المحلي، بالعديد من فئات السيارات الكورية الجديدة من إنتاج شركة هيونداي، ومن ضمن تلك السيارات التي يبحث عنها المواطنون خصوصا العائلات، سيارة هيونداي توسان فئة الـ SUV العائلية الجديدة موديل 2022، والتي تتميز بمظهر عصري ، وتمتلك العديد من المميزات التكنولوجية المتطورة .

أعلنت شركة “لوتس” عن طرازها الجديد سيارة Eletre، ويقدم الطراز الجديد بـ 3 إصدارات مختلفة منها Eletre، وEletre S، وEletre R، وتأتي سيارة Eletre نسخة S بالمزيد من التجهيزات الفاخرة، وبالنسبة إلى نسخة R فهي نسخة رياضية عالية الأداء.

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات فئتين مختلفين في الأسعار والتجهيزات من سيارة تويوتا ياريس موديل 2022، حيث تنتمي ياريس الي فئة السيارات الهاتشباك الشبابية صغيرة الحجم، وتم تقديم أخر إصدار لسيارة ياريس الهاتشباك في عام 2022 داخل السوق المحلي للسيارات .

تنتمي سيارة هيونداي بايون الشبابية الي فئة السيارات الهاتشباك موديل 2022، وتقدم من قبل الصانع الكوري للسيارات هيونداي، وتتميز بتصميمها الجذاب ، بالإضافة الي احتوائها علي العديد من المميزات التكنلوجية المتطورة، التي تطفي اكبر شعور ممكن بالراحة عند استخدامها للسفر أو للذهاب الي العمل .

تعمل شركة أوبل الألمانية الآن علي تحديث شعارها ، وذلك تزامنا مع انتقال صناعة السيارات الي إنتاج السيارات الكهربائية الجديدة، وتقوم أوبل بتحديث شعارها كما تفعل باقي الشركات الأخرى التي قامت بالتحول مؤخرا لإنتاج السيارات الكهربائية الجديدة .

أنتجت شركة بريمافيرا نسخة تذكارية من فيزبا Vespa المستوحاة من ميكي ماوس، وذلك احتفالا بعيد ميلاد ديزني الـ 100 ، وسيتم طرح  فيزبا Vespa المستوحاة من ميكي ماوس بخيارين من المحركات في أخر عام 2023 .

هيونداي النترا CN7 توسان هيونداي توسان لوتس Eletre الرياضية تويوتا ياريس هيونداي بايون أوبل بداية 2024 فيسبا ميكي ماوس 2023

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