تسلم آخر الصيف.. لوتس Eletre الرياضية سعرها 4.5 ملايين ونصف| صور

أعلنت شركة “لوتس” عن طرازها الجديد سيارة Eletre، ويقدم الطراز الجديد بـ 3 إصدارات مختلفة منها Eletre، وEletre S، وEletre R، وتأتي سيارة Eletre نسخة S بالمزيد من التجهيزات الفاخرة، وبالنسبة إلى نسخة R فهي نسخة رياضية عالية الأداء.

سيارة Eletre الكهربائية الجديدة

Eletre الكهربائية الجديدة

محرك لوتس Eletre الرياضية

تحتوي سيارة Eletre الأساسية ونسخة S قوتهما علي محرك كهربائي مكون من محورين أمامي وخلفي، وذلك من أجل الحصول على قوة 603 حصان، وعزم أقصى للدوران 524 نيوتن/متر.

مقصورة سيارة Eletre الكهربائية الجديدة

تتسارع سيارة لوتس Eletre الرياضية الجديدة من 0 وصولا إلى 100 كم/ساعة خلال 4.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 258 كم/ساعة.

Eletre الكهربائية الجديدة

بينما تملك سيارة Eletre R محركين ينتجان قوة 905 حصان، وعزم دوران 726 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة ثنائي السرعات للمحرك الكهربائي الخلفي، وناقل حركة أحادي السرعات على المحور الأمامي، وتتسارع من الثبات وصولا إلى 100 كم/ساعة خلال 2.95 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى إلى 270 كم/ساعة.

سيارة Eletre الكهربائية الجديدة

زودت أيضا Eletre الرياضية بـ حزمة بطاريات ليثيوم أيون تبلغ سعتها 112 كيلووات/ ساعة، ويمكن شحن السيارة من 10% إلى 80% في مدة قدرها 20 دقيقة فقط.

سعر لوتس Eletre الرياضية

Eletre الكهربائية الجديدة

تتوافر سيارة لوتس Eletre الرياضية بأسعار تبدأ من 89.500 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 3 ملايين و 516 ألف جنيه مصري تقريباً، ويرتفع السعر لتباع الفئة الثانية بسعر 120 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 4 ملايين و715 ألف جنيه مصري تقريباً.