عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلم آخر الصيف.. لوتس Eletre الرياضية سعرها 4.5 ملايين ونصف| صور

سيارة Eletre الكهربائية
سيارة Eletre الكهربائية الجديدة

أعلنت شركة “لوتس” عن طرازها الجديد سيارة Eletre، ويقدم الطراز الجديد بـ 3 إصدارات مختلفة منها Eletre، وEletre S، وEletre R، وتأتي سيارة Eletre نسخة S بالمزيد من التجهيزات الفاخرة، وبالنسبة إلى نسخة R فهي نسخة رياضية عالية الأداء.

سيارة Eletre الكهربائية الجديدة 

في المتناول.. فولكس فاجن تخطط لأرخص سيارة كهربائية في العالم

ليب موتور T03 شبابية كهربائية بـ 895 ألف جنيه| صور

Eletre الكهربائية الجديدة 

محرك لوتس Eletre الرياضية

تحتوي سيارة  Eletre الأساسية ونسخة S قوتهما علي محرك كهربائي مكون من محورين أمامي وخلفي، وذلك من أجل الحصول على قوة 603 حصان، وعزم أقصى للدوران  524 نيوتن/متر.

مقصورة سيارة Eletre الكهربائية الجديدة 

تتسارع سيارة لوتس Eletre الرياضية الجديدة من 0 وصولا إلى 100 كم/ساعة خلال 4.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 258 كم/ساعة.

Eletre الكهربائية الجديدة 

بينما تملك سيارة Eletre R  محركين ينتجان قوة 905 حصان، وعزم دوران 726 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة ثنائي السرعات للمحرك الكهربائي الخلفي، وناقل حركة أحادي السرعات على المحور الأمامي، وتتسارع من الثبات وصولا إلى 100 كم/ساعة خلال 2.95 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى إلى 270 كم/ساعة.

سيارة Eletre الكهربائية الجديدة 

زودت أيضا Eletre الرياضية بـ حزمة بطاريات ليثيوم أيون تبلغ سعتها 112 كيلووات/ ساعة، ويمكن شحن السيارة من 10% إلى 80% في مدة قدرها 20 دقيقة فقط.

سعر  لوتس Eletre الرياضية

Eletre الكهربائية الجديدة 

تتوافر سيارة  لوتس Eletre الرياضية بأسعار تبدأ من 89.500 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 3 ملايين و 516 ألف جنيه مصري تقريباً، ويرتفع السعر لتباع الفئة الثانية بسعر 120 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 4 ملايين و715 ألف جنيه مصري تقريباً.

Eletre Eletre الرياضية Eletre R سيارة Eletre R مميزات لوتس Eletre الرياضية مواصفات لوتس Eletre الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فى ثاني أيام العيد.. هبوط بأسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

مهمة مستحيلة.. كيف يصعد الزمالك لدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي؟

التصنيف بالكامل| 3 منتخبات تهدد مصر في قرعة التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2026

بعد حرقه في السويد.. شاهد| بوتين يحتضن المصحف ويؤكد: "المسلمون إخوتنا"

والدة طالبة أكتوبر: عامل الدليفري استدرج بنتي عشان يكسر عيني وأوافق يتجوزها 

موضوعات متعلقة

بمميزات كورية| اركب هيونداي إلنترا CN7 بـ 440 ألف جنيه

بتقنيات جديدة| جيب جراند واجونير 2023 الآن بـ الشرق الأوسط

مميزات قشقاي SUV الجديدة.. فيديو

أبرز أسباب اختناق محرك السيارة| تفاصيل

خطوات تحضير سيارتك لرحلة طويلة أثناء عطلة العيد

بتقطع 100 كم بـ 5 لتر.. إم جي 5 السيدان الجديدة بـ 650 ألف جنيه

أسعار مرسيدس GLC Coupe الـ SUV الجديدة | صور

بـ 400 ألف جنيه.. سيارات بتكنولوجيات متطورة لذوي الاحتياجات| صور

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري والقناة الناقلة

فضل الله: ثورة 30 يونيو نقطة تحول في تاريخ الدولة المصرية

لا تستعجلوا الحب.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة

بث مباشر.. ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة أول أيام التشريق

رئيس النيابة الإدارية: ثورة 30 يونيو عبرت عن تكاتف الشعب بمختلف طوائفه

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

صورة غريبة.. جزار يضع بخورا في فم عجل خلال عيد الأضحى

بعد هذا السيناريو|بيراميدز يطيح بآمال الزمالك بدوري إفريقيا..والقلعة البيضاء تحجز الكونفدرالية (تفاصيل)

وفرت أجرة الجزار.. سيدة مصرية تنهي أبرز مظاهر عيد الأضحي بمفردها

فيديو

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

مشاكل وأزمات.. محمد رمضان يكشف مواقف ندم عليها في حياته

كلمة بحبك.. موقف محرج لـ محمد رمضان مع حنان ترك قبل سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ