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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ليب موتور T03 شبابية كهربائية بـ 895 ألف جنيه| صور

ليب موتور T03 هاتشباك
ليب موتور T03 هاتشباك كهربائية جديدة موديل 2023

الكثير من مصنعي السيارات الآن يعملون علي تحويل سياراتهم الجديدة لتعمل بالكهرباء والطاقات المتجددة، وذلك بهدف الحفاظ علي البيئة، واستدامة توافر مصادر توافر الطاقة، بالإضافة الي الحفاظ علي تلوث الهواء من غازات السامة الناتجة من محركات الاحتراق الداخلي .

ليب موتور T03 هاتشباك كهربائية جديدة موديل 2023

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يعرض موقع صدى البلد مواصفات وسعر سيارة  ليب موتور T03 موديل 2023، وتنتمي سيارة ليب موتور T03 الي فئة السيارات الهاتشباك التي تعمل بالطاقة الكهربائية :

مقصورة  ليب موتور T03

ليب موتور T03 الهاتشباك الكهربائية الجديدة موديل 2023

تمتلك مقصورة سيارة  ليب موتور T03 الكهربائية 2023 فئة الهاتشباك علي العديد من المميزات التكنلوجية المتطورة منها، مدخل USB، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي، و AUX، وزر لتشغيل و إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، وGPS، وأقفال للأبواب تعمل باللمس، وريموت كنترول، ونظام ذكى لركن السيارة، وفتحة سقف بانوراما، وباور ستيرنج، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، تكييف أوتوماتيك .

محرك  ليب موتور T03 الكهربائية

ليب موتور T03 هاتشباك كهربائية جديدة موديل 2023

تحصل سيارة ليب موتور T03 الهاتشباك موديل 2023 علي قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 80 حصان، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 156 نيوتن/متر.

مواصفات الأمان بـ ليب موتور T03

ليب موتور T03 الهاتشباك الكهربائية الجديدة موديل 2023

يتواجد داخل سيارة   ليب موتور T03 الهاتشباك الكهربائية موديل 2023 العديد من مميزات السلامة والأمان المتقدمة منها، إنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، وESP، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

سعر ليب موتور T03 الكهربائية

ليب موتور T03 هاتشباك كهربائية جديدة موديل 2023

تباع سيارة ليب موتور T03 الكهربائية الجديدة موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بفئة واحدة ، يصل سعرها الي 895 ألف جنيه .

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