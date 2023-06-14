بيك أب T90 EV سيارة كهربائية جديدة من ماكسوس | شاهد

أعلنت شركة ماكسوس التابعة لـ سايك موتور الصينية، عن سيارتها الجديدة البيك أب الكهربائية، وأطلق عليها ماكسوس اسم: T90 EV الكهربائية، وتأتي السيارة الجديدة بهيكل متميز، وتصميم فريد يوحي بالقوة والصلابة .

ماكسوس T90 EV البيك أب الكهربائية الجديدة

ماكسوس T90 EV البيك أب الكهربائية الجديدة

أبعاد ماكسوس T90 EV

تأتي سيارة ماكسوس T90 EV الكهربائية الجديدة الي الأسواق بطول 1485 مم، وعرض 1510 مم، وارتفاع 530 مم، ويمكنها تحمل 1000 كجم، وتصل حمولة السيارة نفسها الي 925 كجم .

محرك ماكسوس T90 EV

زودت سيارة ماكسوس T90 EV البيك أب الكهربائية الجديدة بمحرك كهربائي ينتج قوة 130 كيلو وات، أي ما يعادل 177 حصانا، ويمكن لسيارة ماكسوس T90 EV الجديدة أن تقطع مسافة سير تصل الي 330 كم.

ماكسوس T90 EV البيك أب الكهربائية الجديدة

ويمكن توصيل سيارة ماكسوس T90 EV عبر الشاحن الجداري بقدرة 11 كيلو وات، ويقوم بشحن السيارة التي تصل سعة بطاريتها الي 89 كيلو وات خلال مدة قدرها 9 ساعات.

ماكسوس T90 EV البيك أب الكهربائية الجديدة

وعند توصيل بطارية سيارة ماكسوس T90 EV بمصدر شحن بقدرة 90 كيلووات، تقوم السيارة بالشحن من 20 إلى 80٪ خلال 45 دقيقة فقط .