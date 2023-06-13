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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 700 ألف جنيه.. سيارات عائلية جديدة بمصر| صور

سيارات عائلية صينية
سيارات عائلية صينية بمصر

يحتوي السوق المصري للسيارات علي مختلف أنواع السيارات الجديدة، ويقدم جميع مصنعي السيارات طرازاتهم بالسوق المصري، باعتباره من أهم أسواق السيارات عالميا، رغم التخبطات التي شهدها سوق السيارات العالمي، إلا أن السوق المصري يحتوي علي مختلف فئات السيارات ومنها فئة الكروس أوفر الذى يبحث عنها مختلف المصريين.

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ويعرض موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات كروس أوفر صينية أسعارها أقل من 700 ألف جنيه، ومنها شانجان CS 15 ، وشيري تيجو 3، وبايك X3 :

1- شانجان CS 15

تنتج سيارة شانجان CS 15 قوة 105 حصان، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي، وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وتستخدم سيارة شانجان CS 15 موديل 2022 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات.

شانجان CS 15 موديل 2022 الكروس أوفر

تباع سيارة شانجان CS 15 موديل 2022 الكروس أوفر في سوق السيارات المصري بسعر 440 الف جنيه للفئة الأولي، و465 ألف جنيه للفئة الثانية .

2- شيري تيجو 3

تستخدم سيارة شيري تيجو 3 علبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 160 نيوتن/متر، وتخرج قوة حصانيه تصل الي 125 حصان، وتصل سرعة سيارة شيري تيجو 3 القصوى الي 180 كم/ساعة، وتحتاج الي 6.1 من الوقود لقطع مسافة 180 كم/ساعة .

شيري تيجو 3 موديل 2022

تصل سيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 الي سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 471 ألف جنيه .

3- شيري تيجو 7

تصل سرعة سيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 القصوى الي 180 كم/ساعة، وتخرج قوة 145 حصان، ويوجد بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة سيارة  شيري تيجو 7 من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 57 لتر .

شيري تيجو 7 موديل 2022 

الفئة الأولي سعرها 549 ألف جنيه .

الفئة الثانية سعرها 590 ألف جنيه .

4- بايك X3

تخرج سيارة بايك X3 موديل 2022 عزم أقصي للدوران يصل الي 148 نيوتن/متر، ويوجد بالسيارة ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتنتج قوة 116 حصان، وتمتلك بايك X3 محرك سعة 1500 سي سي .

بايك X3  موديل 2022

تتوافر سيارة بايك X3  موديل 2022 في سوق السيارات المصري بسعر 619 ألف جنيه، ويرتفع ليصل الي 719 ألف جنيه .

5- جاك JS3

تستمد سيارة جاك JS3 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج عزم أقصي للدوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وتصل القوة الي العجلات عن طريق علبة تروس أوتوماتيك ، وتنتج قوة 118 حصان، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 180 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقود سيارة جاك JS3 الي 45 لتر .

جاك JS3 موديل 2022


تأتي سيارة جاك JS3 موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها يصل الي 719 ألف جنيه .
 

شانجان CS 15 شيري تيجو 3 بايك X3 شيرى تيجو 7 جاك JS3

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