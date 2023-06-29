فيسبا ميكي ماوس 2023 بسعر 145 ألف جنيه| صور

أنتجت شركة بريمافيرا نسخة تذكارية من فيزبا Vespa المستوحاة من ميكي ماوس، وذلك احتفالا بعيد ميلاد ديزني الـ 100 ، وسيتم طرح فيزبا Vespa المستوحاة من ميكي ماوس بخيارين من المحركات في أخر عام 2023 .

فيسبا ميكي ماوس الجديدة

فيسبا ميكي ماوس الجديدة

زودت فيزبا Vespa المستوحاة من ميكي ماوس بألوان سوداء، وصفراء، وحمراء، تتوافق مع الوان الشخصية الكرتونية الشهيرة، وتحتوي فيسبا ايضا علي لمسات على شكل ميكي ماوس، ومقعد خاص بالإصدار.

محرك فيسبا ميكي ماوس

فيسبا ميكي ماوس الجديدة

ستحصل فيسبا ميكي ماوس الجديدة موديل 2023 علي قوتها من محرك أحادي الأسطوانات بسعة 49 سم/مكعب، وبها أيضا مبرد هواء بـ ثلاثة أحصنة، وتنتج 2.1 من عزم الدوران.

فيسبا ميكي ماوس الجديدة



وتستمد فيسبا ميكي ماوس الجديدة قوتها أيضا من محرك سعة 155 سم/مكعب، يخرج قوة 12.5 حصان، وعزم أقصي للدوران 9 نيوتن/متر.

سعر فيسبا ميكي ماوس

فيسبا ميكي ماوس الجديدة

سيتم البدء في بيع فيسبا ميكي ماوس الجديدة موديل 2023 خلال أغسطس من عام 2023، وستبدأ أسعارها من 4699 دولار للطراز 50-cc، أي ما يعادل 145 ألف جنيه مصري، و طراز 155-cc يباع بسعر 6049 ألف دولار، أي ما يعادل 186 ألف جنيه مصري تقريباً.