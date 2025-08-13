تجربة فريدة لعشاق القهوة.. ماكينة إسبرسو من محرك دراجة نارية حقيقي «BMW R 18»

ألهمت الصورة الكلاسيكية لراكبي الدراجات النارية السريعة المتجهين إلى المقاهي لفنجان إسبريسو منذ عقود فئة دراجات "كافيه ريسر".

ورغم أن دراجة BMW R 18 ليست من هذه الفئة، فإنها كانت مصدر إلهام لابتكار غير مألوف: ماكينة إسبريسو فاخرة مصنوعة من محركها الضخم.

تعاون بين BMW وECM

شركة BMW Motorrad تعاونت مع صانعة آلات القهوة الألمانية ECM لتقديم "Big Coffee Boxer"، وهي ماكينة إسبريسو تحمل اسم محركات BMW Boxer الشهيرة.

المدهش أن الجهاز مصنوع من محرك R 18 حقيقي، تم استبدال مكوناته الداخلية بأجزاء من آلات الإسبريسو الفاخرة الخاصة بـ ECM.

بدلًا من انطلاق العزم والحصان، يخرج من المحرك الإسبريسو الساخن وبخار الحليب، ليصبح قطعة فنية مميزة لمحبي القهوة والدراجات.

وبوزن يبلغ 140 رطلاً وسعة 1802 سم مكعب، تجمع هذه الماكينة بين الحرفية الألمانية والتصميم الجريء.

سعر يعادل دراجة نارية

تطرح الماكينة بسعر 9,185 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعادل تقريبًا سعر دراجة سوزوكي في-ستروم 650 الجديدة، بل ويمكن شراء دراجتين هوندا جروم بنفس المبلغ تقريبًا.

لكن الفارق أن هذه الماكينة قطعة فريدة لن تجد مثلها إلا عند إنتاجها المحدود.

ستنتج ECM فقط 80 وحدة من "Big Coffee Boxer"، ما يجعلها هدفًا لهواة الجمع ومحبي الدمج بين عالم السرعة وفن القهوة.

للحصول على واحدة، عليك الإسراع نحو الوكلاء، وربما اصطحاب صديق لمساعدتك في حملها إلى المنزل.