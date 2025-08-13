قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكلة الفنادق.. طريقة عمل الباستا بالكفتة والبصل المكرمل
خالد مختار: مبحبش الشهرة وعملت فيلم لسه متعرضش
ألكسندر إيزاك يتمسك بالرحيل إلى ليفربول ويرفض عروض نيوكاسل
ليس ضعفًا | الأسباب النفسية وراء الغضب السريع .. تعرّف عليها
وزير خارجية الاحتلال: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية أو بتطبيق حل الدولتين
الشروط والأوراق المطلوبة لحصول المستأجرين على وحدة سكنية بالمجان
قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح
الغرف التجارية: خصومات تصل لـ 25% على السيارات سواء المصنعة محليا أو المستوردة
تعليمات عاجلة بشأن تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر للمرحلتين الأولى والثانية 2025
مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول لتهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب بغزة
الصحة: ناقشنا مع محافظ الأقصر رفع كفاءة خمس وحدات صحية
كيلو البانيه بـ170 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
تجربة فريدة لعشاق القهوة.. ماكينة إسبرسو من محرك دراجة نارية حقيقي «BMW R 18»

ألهمت الصورة الكلاسيكية لراكبي الدراجات النارية السريعة المتجهين إلى المقاهي لفنجان إسبريسو منذ عقود فئة دراجات "كافيه ريسر". 

ورغم أن دراجة BMW R 18 ليست من هذه الفئة، فإنها كانت مصدر إلهام لابتكار غير مألوف: ماكينة إسبريسو فاخرة مصنوعة من محركها الضخم.

تعاون بين BMW وECM

شركة BMW Motorrad تعاونت مع صانعة آلات القهوة الألمانية ECM لتقديم "Big Coffee Boxer"، وهي ماكينة إسبريسو تحمل اسم محركات BMW Boxer الشهيرة. 

المدهش أن الجهاز مصنوع من محرك R 18 حقيقي، تم استبدال مكوناته الداخلية بأجزاء من آلات الإسبريسو الفاخرة الخاصة بـ ECM.

بدلًا من انطلاق العزم والحصان، يخرج من المحرك الإسبريسو الساخن وبخار الحليب، ليصبح قطعة فنية مميزة لمحبي القهوة والدراجات. 

وبوزن يبلغ 140 رطلاً وسعة 1802 سم مكعب، تجمع هذه الماكينة بين الحرفية الألمانية والتصميم الجريء.

سعر يعادل دراجة نارية

تطرح الماكينة بسعر 9,185 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعادل تقريبًا سعر دراجة سوزوكي في-ستروم 650 الجديدة، بل ويمكن شراء دراجتين هوندا جروم بنفس المبلغ تقريبًا. 

لكن الفارق أن هذه الماكينة قطعة فريدة لن تجد مثلها إلا عند إنتاجها المحدود.

ستنتج ECM فقط 80 وحدة من "Big Coffee Boxer"، ما يجعلها هدفًا لهواة الجمع ومحبي الدمج بين عالم السرعة وفن القهوة. 

للحصول على واحدة، عليك الإسراع نحو الوكلاء، وربما اصطحاب صديق لمساعدتك في حملها إلى المنزل.

تجربة فريدة لعشاق القهوة.. ماكينة إسبرسو من محرك دراجة نارية حقيقي «BMW R 18»

