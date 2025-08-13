أمين الفتوى: اللطم على الوجه حرام شرعًا والنبي أوصى بعدم الغضب

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن اللطم على الوجه أمر غير جائز شرعًا ومحرم، مشيرًا إلى أن بعض السيدات يقمن بهذه العادة عند التعرض للمشكلات، وهو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.

وأوضح كمال، خلال تصريحات تلفزيونية ، اليوم الأربعاء، أن علاج هذه العادة يبدأ بالتحكم في الغضب، مستشهدًا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لرجل طلب منه نصيحة فقال له ثلاث مرات: "لا تغضب"، مبينًا أن الغضب هو الدافع وراء هذه الأفعال.

وأضاف أمين الفتوى أن هناك عدة خطوات عملية للتحكم في الغضب، منها تغيير الوضعية عند الانفعال، مثل الجلوس إذا كان الشخص واقفًا، أو الوضوء، أو الإكثار من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الإكثار من قراءة القرآن الكريم، مستشهدًا بقول الله تعالى: "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".

وأشار إلى أن هذه الوسائل تساعد على تهدئة النفس والتحكم في اللسان والجوارح، داعيًا الجميع إلى الالتزام بها للابتعاد عن المحرمات وضبط النفس وقت الغضب.



